क्या अमिताभ बच्चन के घर में भी होता है झगड़ा-कलह? नातिन नव्या नवेली नंदा ने बताया बच्चन परिवार का सच

नव्या नवेली नंदा अक्सर अपने पॉडकास्ट में दादी जया बच्चन और मां श्वेता बच्चन के साथ रोचक चर्चा करती नज़र आती हैं.

नव्या नवेली नंदा का खुलासा बच्चन परिवार में नहीं होती लड़ाई
नई दिल्ली:

नव्या नवेली नंदा अक्सर अपने पॉडकास्ट में दादी जया बच्चन और मां श्वेता बच्चन के साथ रोचक चर्चा करती नज़र आती हैं. हाल ही में एक बातचीत में नव्या ने खुलासा किया कि उनके घर में भी यही माहौल है, चर्चा, बहस और कभी-कभी असहमति, लेकिन हर बातचीत में सम्मान सबसे ऊपर रहता है. लेकिन बच्चन परिवार में किसी भी तरह की लड़ाई नहीं होती है. नव्या नवेली नंदा ने यह भी बताया कि दादा-दादी अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के साथ बड़े होने ने उनके मूल्यों और सोच को कैसे आकार दिया.

मोजो स्टोरी से बात करते हुए नव्या नवेली नंदा ने कहा, “मैंने बचपन में अपने नाना-नानी के साथ बहुत वक़्त बिताया और अब भी हम एक साथ रहते हैं, जो आजकल युवाओं के लिए थोड़ा असामान्य है. हमारे बीच झगड़ा नहीं होता, बल्कि हम हर मुद्दे पर स्वस्थ बहस करते हैं. हम आज के ज़माने से जुड़े और महत्वपूर्ण विषयों पर बात करते हैं.”

नव्या ने बताया कि उनके पॉडकास्ट में हर एपिसोड में चर्चा या असहमति दिखती है, लेकिन टकराव नहीं होता. उन्होंने कहा, “हमारी सोच अलग हो सकती है, लेकिन हमारे मूल्य एक जैसे हैं. मेरे परिवार ने मुझे और मेरे भाई अगस्त्य नंदा व कजन आराध्या बच्चन को सम्मान और परिवार की अहमियत सिखाई है. चाहे नाना-नानी हों या परिवार का सबसे छोटा सदस्य, हम सभी एक-दूसरे, हमारे काम और हमारी जड़ों का सम्मान करते हैं.”

नव्या ने यह भी शेयर किया कि उन्होंने अपनी मां श्वेता के गृहिणी होने के महत्व को समझा. उन्होंने कहा, “चाहे आप CEO हों या गृहिणी, अपने पसंद के रास्ते को चुनने का सम्मान होना चाहिए. गृहिणी सिर्फ़ गृहिणी नहीं होती, वह अगली पीढ़ी को तैयार करती है. यह एक बड़ा काम है, जिसे हम कम आंकते हैं.” उन्होंने कहा कि अब वह समझती हैं कि उनके माता-पिता ने उन्हें बिना किसी स्वार्थ के पाला, और हमें अपने माता-पिता को धन्यवाद कहना चाहिए.

Navya Naveli Nanda, Amitabh Bachchan, Jaya Bachchan, Shweta Bachchan, Abhishek Bachchan
