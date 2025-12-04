रणवीर सिंह की धुरंधर को टक्कर देने वाली फिल्म के शो हुए कैसिंल, 65 साल का एक्टर दिखाने वाला था एक्शन

5 दिसंबर को रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर रिलीज हो रही है. इस फिल्म का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर धुरंधर को एक फिल्म टक्कर देने के लिए तैयार है. मगर अब खबर आ रही है कि शुक्रवार को इस फिल्म के पूरे भारत में शो कैंसिल कर दिए गए हैं. इस फिल्म का नाम अखंडा 2 है. बॉयपति श्रीनु के निर्देशन में बनी नंदमूरी बालकृष्ण की धमाकेदार फिल्म अखंडा 2: थांडवम को लेकर फैंस काफी उत्साहित थे, लेकिन एक बुरी खबर आई है. फिल्म के निर्माता 14 रील्स प्लस ने बताया कि भारत में आज (गुरुवार) रात होने वाले प्रीमियर शो तकनीकी समस्याओं के कारण रद्द कर दिए गए हैं.

क्यों कैंसिल हुआ अखंडा 2 का शो

कंपनी ने सोशल मीडिया पर लिखा, “भारत में आज होने वाले अखंडा 2 प्रीमियर शो कैंसिल करने पड़े. हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं थीं. असुविधा के लिए माफी चाहते हैं. विदेशों में प्रीमियर शो पहले की तरह आज ही होंगे.” फिल्म कल यानी 5 दिसंबर 2025 को पूरे भारत में रिलीज होगी. सेंसर बोर्ड ने इसे U/A सर्टिफिकेट दे दिया है. हाल ही में रिलीज हुए नए टीजर ने फैंस का जोश और बढ़ा दिया है. टीजर की शुरुआत भारत के दुश्मनों के षड्यंत्र से होती है, जो देश की जड़ों पर हमला करना चाहते हैं. इसके बाद बालकृष्ण साधु के रूप में आते हैं और अपनी दमदार आवाज में कहते हैं – “जहां बुराई होती है, वहां ईश्वर भी होता है! हिम्मत रखो.”

कैसी है अखंडा 2

टीजर में साफ दिख रहा है कि बालाय्या का किरदार दिव्य शक्ति से भरा है और वह काले जादू करने वाले खतरनाक तांत्रिकों और देश के दुश्मनों से एक साथ लोहा लेगा. एक्शन सीन्स देखकर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं. फिल्म को बहुत बड़े स्तर पर बनाया गया है. निर्माता राम आचंता और गोपीचंद आचंता हैं, वहीं एम. तेजस्विनी नंदमूरी इसे प्रेजेंट कर रही हैं. हीरोइन हैं साम्युक्ता, अहम रोल में आधी पिनिसेट्टी और खास किरदार में बच्ची हर्षाली मल्होत्रा नजर आएंगी. फैंस अभी थोड़ा इंतजार करें – कल से थिएटर्स में तहलका मचने वाला है!