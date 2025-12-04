Dhurandhar Box Office Prediction: सैयारा को भी टक्कर नहीं दे पाएगी रणवीर की धुरंधर, पहले दिन होगा इतना कलेक्शन!

बॉलीवुड के एनर्जेटिक सितारे रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म 'धुरंधर' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने के बाद से उनके फैंस फिल्म का इंतजार कर रहे हैं. लेकिन फिल्म 'धुरंधर' रिलीज के ठीक एक दिन पहले बॉक्स ऑफिस पर ठिठक सी गई है. निर्देशक आदित्य धर की इस जासूसी थ्रिलर में रणवीर के साथ संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, अक्षय खन्ना और सारा अर्जुन जैसे दिग्गज कलाकार हैं, लेकिन धुरंधर की एडवांस बुकिंग (Dhurandhar Box Office Prediction) के आंकड़े निराशाजनक साबित हो रहे हैं.

कितनी ओपनिंग करेगी धुरंधर

ट्रेड एनालिस्ट कोमल नाहटा का अनुमान है कि फिल्म का ओपनिंग डे कलेक्शन 20 से 21 करोड़ रुपये के बीच रह सकता है, जो रणवीर की पिछली रिलीजों को देखते हुए निराश करने वाला है. फिल्म 'धुरंधर' 5 दिसंबर को दुनिया भर में रिलीज हो रही है. यह रणवीर का पोस्ट-पैंडेमिक दौर का सबसे बड़ा सोलो प्रोजेक्ट माना जा रहा था, लेकिन प्री-सेल्स की सुस्ती ने हलचल मचा दी है. सैकनिल्क के अनुसार, मंगलवार तक 'धुरंधर' की एडवांस बुकिंग से 4.24 करोड़ रुपये की कमाई हो चुकी है, जिसमें महाराष्ट्र और दिल्ली सबसे आगे हैं. हालांकि, प्रमुख शहरों में ऑक्यूपेंसी मॉडरेट है.

'एनिमल' और 'सैयारा' से पीछे रहेगी धुरंधर

पिंकविला की रिपोर्ट कहती है कि 'धुरंधर' का ओपनिंग डे 14-18 करोड़ तक सीमित रह सकता है, जबकि आउटलुक इंडिया के ट्रेड एक्सपर्ट गिरीश वानखेड़े 20-22 करोड़ का अनुमान लगा चुके थे.'धुरंधर' सच्ची घटनाओं से प्रेरित एक हाई-ऑक्टेन एक्शन ड्रामा है, जिसमें रणवीर एक भारतीय एजेंट की भूमिका में चार पाकिस्तानी आतंकियों का सफाया करते दिखते हैं. 'धुरंधर' के ट्रेलर ने जबरदस्त बज क्रिएट किया था, लेकिन आखिरी पलों में मोमेंटम कमजोर पड़ गया. हिंदुस्तान टाइम्स के अनुसार, यह रणवीर का पोस्ट-कोविड बेस्ट ओपनर होगा, लेकिन 'एनिमल' और 'सैयारा' जैसी फिल्मों से पीछे रह जाएगा.

कितने घंटे की फिल्म का धुरंधर

फिल्म 'धुरंधर' को 'ए' सर्टिफिकेट मिला है और इसकी रनटाइम 3 घंटे 34 मिनट है, जो 17 सालों में सबसे लंबी बॉलीवुड फिल्म है. कानूनी विवाद भी फिल्म को घेर रहा है. शहीद मेजर मोहित शर्मा के परिवार ने दिल्ली हाईकोर्ट में स्टे की मांग की है, आरोप कि फिल्म में उनके बेटे की छवि का इस्तेमाल बिना अनुमति के हुआ है. हालांकि, सीबीएफसी ने साफ किया कि यह काल्पनिक कहानी है.