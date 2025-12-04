विज्ञापन

2 करोड़ लोगों की भीड़, 10 घंटे तक शूटिंग, 5 दिसंबर को रिलीज हो रही 65 के एक्शन हीरो की धांसू फिल्म

‘अखंड 2’ में 2 करोड़ श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच 10 घंटे तक पानी में शूट किए गए सीन ने फैंस का उत्साह दोगुना कर दिया है. 65 साल के बालकृष्ण का सबसे धांसू एक्शन अवतार 5 दिसंबर को बड़े पर्दे पर धमाका करने आ रहा है.

नई दिल्ली:

साउथ इंडियन सिनेमा में अक्सर ऐसा कुछ होता है जो फैन्स को और ज्यादा एक्साइट कर जाता है. एक अपकमिंग साउथ इंडियन फिल्म में भी ऐसा ही कुछ होने वाला है. जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे. 65 साल के सुपरस्टार ने महाकुंभ मेले की भीड़ में एक भारी भरकम सीक्वेंस शूट किया है. जिसकी शूटिंग करीब 10 घंटे तक चली. वो भी ठंडे पानी में. ये सीन आसान नहीं था. लेकिन सुपरस्टार ने अपने जज्बे से उसे निभा के दिखाया. ये सुपरस्टार हैं नंदमुरी बालकृष्ण. जिनकी फिल्म अखंडा 2 का फैन्स बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.

2 करोड़ लोगों के बीच शूट

इस सीन के बारे में फिल्म मेकर बोयापटी श्रीनु ने इंटरव्यू में बताया कि एक सीन के लिए टीम को असली कुंभ के माहौल चाहिए था. भीड़, भाव, भक्ति सब कुछ असली ही चाहिए था. इसलिए वो बिना किसी सेटअप के सीधे मेले में जा पहुंचे. उन्होंने बताया कि नंदमुरी बालकृष्ण 12:30 बजे पानी में उतरे. सुबह 10:45 तक वहीं रहे. उन्होंने मुस्कुराते हुए बताया कि इसके बावजूद उनके चेहरे पर कोई थकान नहीं थी. बल्कि खुशी की झलक साफ दिख रही थी. वीडियो के वायरल होते ही फैंस उनकी डेडिकेशन पर फिदा हो गए. एक यूजर ने लिखा कि इतनी मेहनत के लिए तो फिल्म ब्लॉकबस्टर ही होनी चाहिए. दूसरे ने मजे में कहा कि बल्लया का हिंदी में भी अलग लेवल का एंटरटेनमेंट है.

 एक्शन का होगा धमाल

पहली फिल्म ‘अखंड' ने बालकृष्ण को एक रहस्यमयी योद्धा और योगी अवतार में दिखाकर बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी. अब ‘अखंड 2: अखंड देवा' में बोयापटी और भी बड़ा, और भी भव्य सिनेमाई संसार रच रहे हैं. जिसमें ज्यादा एक्शन, ज्यादा अध्यात्म और कहीं ज्यादा इमोशन नजर आएंगे. कहा जा रहा है कि फिल्म 2026 में रिलीज हो सकती है. यानी साफ है कि अखंड 2 सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि एक भक्ति और एक्शन का फेस्टिव बनने जा रही है.

