नाना पाटेकर को डेढ़ घंटे का इंतजार करवाना विशाल भारद्वाज को पड़ा महंगा, ओ रोमियो के इवेंट से खिसक लिए नाना

'ओ रोमियो' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. बुधवार को मुंबई में फिल्म का ट्रेलर रिलीज हुआ. मुंबई में बड़ा इवेंट हुआ, जिसमें ओ रोमियो की पूरी स्टारकास्ट ने हिस्सा लिया. लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ कि बीच इवेंट को नाना पाटेकर छोड़कर चले हुए. इसके बाद मीडिया में ऐसी अफवाह हुई कि नाना पाटेकर ने गुस्से में ओ रोमियो के इवेंट को थोड़ दिया, लेकिन अब इस पूरे मामले में फिल्म के डायरेक्टर विशाल भारद्वाज ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. हालांकि इसे लेकर सोशल मीडिया पर खूब वीडियो भी वायरल हो रहे हैं.

नाना पाटेकर पर क्या बोले विशाल भारद्वाज

सूत्रों की मानें तो ओ रोमियो के इवेंट में शाहिद कपूर करीब डेढ़ घंटे देरी से आए.बताया जा रहा है कि नाना पाटेकर को उनका इंतजार करना पसंद नहीं आया. जिसके चलते वह गुस्से में बीच इवेंट से चले गए. लेकिन विशाल भारद्वाज पर कहा है कि नाना पाटेकर को देर हो रही थी, जिसके चलते वह इवेंट से चले गए. उन्होंने कहा, 'वह इवेंट छोड़कर नहीं गए, दरअसल इवेंट देर से शुरू हुआ, इसलिए नाना ने कहा है कि विशाल मैं एक घंटे इतंजार कर चुका है अब मुझे जाना होगा.'

ओ रोमियो कलाकार

बात करें फिल्म ओ रोमियो की तो इस फिल्म में शाहिद कपूर एक बेहद इंटेंस और खूंखार अवतार में नजर आ रहे हैं. फिल्म 'ओ रोमियो' में उनके साथ तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, अविनाश तिवारी, विक्रांत मैसी और दिशा पाटनी जैसे कलाकार मुख्य भूमिका में हैं. ओ रोमियो के ट्रेलर की शुरुआत से ही शाहिद कपूर का किरदार 'उस्तरा' दर्शकों का ध्यान खींच लेता है. वह एक ऐसे गैंगस्टर की भूमिका में हैं जो जितना खतरनाक है, उतना ही सनकी भी.

