नाना पाटेकर ने माधुरी के लिए बोली प्यार भरी शायरी, वीडियो देख यूजर्स बोले- इतना प्यार तो डॉ. श्रीराम नेने भी नहीं...

नाना पाटेकर ने माधुरी दीक्षित के लिए बोली शायरी
नई दिल्ली:

माधुरी दीक्षित, बालीवुड की सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में गिनी जाती हैं. उनके लाखों-करोड़ों चाहने वाले हैं, उनके फैंस तो उन्हें प्यार करते ही हैं, बॉलीवुड में भी उनके दीवाने कम नहीं है. ऐसे ही एक चाहने वाले हैं एक्टर नाना पाटेकर. एक टीवी शो पर पहुंचे नाना पाटेकर ने वो दौर याद किया जब उन्होंन माधुरी के प्यार में एक शायरी लिखी थी. वह उस शायरी को बोलकर सुनाते हैं. वीडिया का एक हिस्सा सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें उन्होंने अपने प्यार के बारे में बताया.

माधुरी दीक्षित के प्रेम करते थे नाना पाटेकर

सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में देखा जा सकता है कि नाना पाटेकर एक शायरी के जरिए माधुरी दीक्षित के प्रति अपने प्रेम का इजहार कर रहे हैं. उन्होंने कहा, 'मैं एकतरफा माधुरी दीक्षित से प्यार करता हूं, जाहिर है उसकी तरफ से तो नहीं हो सकता था'. कभी मैंने एक शायरी माधुरी के लिए लिखी थी, लेकिन आज तक बोल नहीं पाया हूं. पर आज बोल रहा हूं.

नाना ने पढ़ी खूबसूरत शायरी

नाना पाटेकर ने माधुरी के लिए शायरी बोलते हुए कहा,

कैसे बताऊं मैं तुम्हें, मेरे लिए तुम कौन हो,
कैसे बताऊं मैं तुम्हें, तुम धड़कनों का गीत हो
जीवन का संगीत हो,
तुम जिंदगी
तुम मंदगी
तुम रोशनी
तुम ताजगी
तुम हर खुशी
प्यार हो
प्रीत हो
मनमीत हो
आंखों में तुम
यादों में तुम
नींदों में तुम
ख्वाबों में तुम हो
तुम हो मेरी हर बात में
तुम हो मेरे दिन रात में
तुम सुबह में
तुम शाम में
तुम सोच में
तुम काम में
मेरे लिए पाना भी तुम
मेरे लिए खोना भी तुम
मेरे लिए हंसना भी तुम
मेरे लिए रोना भी तुम
और जागना- सोना भी तुम
जाऊं कहीं, देखूं कहीं
तुम हो वहां
तुम हो वहीं
कैसे बताऊं मैं तुम्हें
तुम बिन तो मैं कुछ भी नहीं.

नाना पाटेकर की इस शायरी के बाद हर तरह तालियां गूंजने लगा.  
 

वीडियो देख लोगों ने दिए रिएक्शन

सोशल मीडिया पर नाना पाटेकर का शायरी का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसे 39,073 से ज्यादा लोग पसंद कर चुके हैं. जिन- जिन लोगों ने इस वीडियो को देखा, उन्होंने अपने रिएक्शन दिए हैं. एक यूजर ने लिखा, 'ये शायरी सुनकर माधुरी दीक्षित को आपसे प्यार हो जाएगा', दूसरे यूजर ने लिखा, ' हमें नहीं पता था नाना पाटेकर इतने रोमांटिक है', तीसरे यूजर ने मजे लेते हुए  लिखा, '2-4 लाइन और बोल देते तो "माधुरी पुराण" के रूप में संकलन कर लेते".




 

