मां की एक सलाह ने बदल डाली माधुरी दीक्षित की लाइफ, लोगों की सुनी होती तो बदल जाता चेहरा-मोहरा

माधुरी दीक्षित ने हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बताया कि करियर की शुरुआत के दौरान उन्हें अपने लुक्स पर बहुत बातें सुनने को मिलती थीं.

माधुरी दीक्षित को मिली थी सर्जरी की सलाह!
नई दिल्ली:

माधुरी दीक्षित को अपनी पीढ़ी की सबसे सक्सेसफुल और पसंदीदा एक्ट्रेस में से एक माना जाता था. यह मानना ​​मुश्किल हो सकता है कि उन्हें भी अपने करियर की शुरुआत में अपनी शक्ल-सूरत के बारे में बिना मांगे कमेंट्स सुनने पड़े थे. एक नए इंटरव्यू में इस दिग्गज एक्ट्रेस ने बताया कि अपनी पहली हिट फिल्म मिलने से पहले उन्हें अपनी नाक और लुक के बारे में कमेंट्स मिलते थे.

बॉडी शेमिंग पर क्या बोलीं माधुरी दीक्षित?

नयनदीप रक्षित के YouTube चैनल के लिए एक बातचीत में, माधुरी ने बताया कि 1980 के दशक के बीच में जब उन्होंने करियर शुरू किया था, तब उन्हें अपने लुक पर कमेंट्स मिलते थे. “जब मैंने शुरुआत की थी तो बहुत से लोगों ने मुझसे कहा था सर्जरी करवाओ, तुम्हारी नाक कैसी है, तुम्हारे फीचर्स वगैरह. मैं जाकर कहती थी, ‘मम्मी, वे ऐसा कह रहे हैं' और मेरी मम्मी कहती थीं, ‘इसकी चिंता मत करो. जब तुम्हारी कोई फिल्म सफल हो जाएगी, तो वही चीज उन्हें तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा पसंद आएंगी.'” माधुरी ने माना कि उन्हें अपनी मां की बात पर यकीन करना मुश्किल लगा, लेकिन तेजाब रिलीज होने और हिट होने के बाद सब कुछ बदल गया. माधुरी रातों-रात स्टार बन गईं.

एक्ट्रेस ने याद किया कि ये सभी बिना मांगी सलाहें आखिरकार खत्म हो गई. “तेजाब के बाद, किसी ने भी पतले होने या ऐसा या वैसा होने के बारे में कुछ नहीं कहा. लोगों ने मुझे वैसे ही स्वीकार कर लिया जैसी मैं हूं. आज भी, मैं नई लड़कियों से कहती हूं कि किसी सांचे में ढलने की कोशिश मत करो. यह मत कहो कि एक हीरोइन को ऐसा दिखना चाहिए. अगर आप अलग हैं, तो यह आपकी खासियत है. उसी पर काम करो.”

वर्कफ्रंट पर क्या है अपडेट?

माधुरी हाल ही में नागेश कुकुनूर के डायरेक्शन में बनी वेब सीरीज मिसेज देशपांडे में नजर आईं, जिसमें उन्होंने एक सीरियल किलर का रोल निभाया है. यह शो अभी JioHotstar पर स्ट्रीम हो रहा है.

