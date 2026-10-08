इस हॉरर मूवी में आखिरी बार नजर आएंगे नाना पाटेकर, जानिए किस दिन होगी रिलीज

नाना पाटेकर बॉलीवुड का वो कलाकार जो अपने दमदार किरदार के लिए जाना जाता है. मुंबई में सिर्फ आकर काम करना और उसके बाद अपने गांव चले जाना. चकाचौंध वाली दुनिया से पूरी तरह दूर. नाना पाटेकर वो नाम जिसकी आवाज ने पर्दे पर खतरनाक विलेन से लेकर कॉमेडी वाला रोल भी निभाया. 75 साल की उम्र में वो इस दुनिया को अलविदा कह गए. 75 साल की उम्र में गोवा स्थित अपने घर पर उनका निधन हुआ. लेकिन फिल्मों में उनका सफर अभी खत्म नहीं हुआ है. उनकी एक आखिरी फिल्म है जो उनकी मौत के बाद दर्शकों को देखने को मिलेगी. फिल्म की शूटिंग खत्म हो चुकी थी, जो अब रिलीज होगी.

हॉरर फिल्म में नाना पाटेकर का खास रोल

मैडॉक फिल्म्स के हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की फिल्म 'शक्ति शालिनी' नाना पाटेकर की जिंदगी की आखिरी फिल्म साबित हुई. फिल्म का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया, जबकि इसमें अनीत पड्डा लीड रोल में नजर आएंगी. नाना पाटेकर ने भी इस फिल्म में एक अहम किरदार निभाया. रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने फिल्म के अपने हिस्से की शूटिंग पूरी कर ली थी. वो इस फिल्म में एक ओझा/तांत्रिक के किरदार में नजर आएंगे.

नाना पाटेकर का फिल्मी सफर

नाना पाटेकर के फिल्मी सफर पर नजर डालें तो उन्होंने अपने करियर में 50 से ज्यादा फिल्मों मे काम कर चुके हैं. अपने करियर में उन्होंने ऐसे किरदार निभाए, जिन्हें दर्शक आज भी याद करते हैं. परिंदा के अन्ना से लेकर क्रांतिवीर के प्रताप नारायण तिलक, अग्निसाक्षी के विश्वनाथ और वेलकमट के उदय शेट्टी तक, नाना ने हर तरह के किरदार निभाया है. उनके डायलॉग बोलने का अलग अंदाज ही उनको बाकी कलाकारों से अलग बनाता है.