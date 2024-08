रजनीकांत की Coolie में नागार्जुन की एंट्री, एक्टर का खूंखार अवतार देख फैंस हुए एक्साइटेड

निर्देशक लोकेश कनगराज (Lokesh Kanagaraj) ने गुरुवार को घोषणा की कि तेलुगु सुपरस्टार नागार्जुन (Nagarjuna) उनकी आगामी फिल्म 'कुली (Coolie)' में शामिल हो गए हैं, जिसमें तमिल सिनेमा के दिग्गज रजनीकांत (Rajinikanth) मुख्य भूमिका में हैं. चेन्नई स्थित प्रोडक्शन हाउस सन पिक्चर्स द्वारा समर्थित यह फिल्म रजनीकांत के करियर की 171वीं फिल्म है. 'मास्टर', 'कैथी' और 'विक्रम' के लिए मशहूर कनगराज ने अभिनेता के 65वें जन्मदिन के अवसर पर यह अपडेट साझा किया. कनगराज 'कुली' में साइमन की भूमिका निभाएंगे.

लोकेश कनगराज ने फिल्म कुली से शेयर किया नागार्जुन का पोस्टर

लोकेश कनगराज ने फिल्म से नागार्जुन का पोस्टर शेयर किया. इस मोनोक्रोम पोस्टर में नागार्जुन का खूंखार और स्टाइलिश अवतार दिखाई दे रहा है. चेहरे पर दाढ़ी और बड़ी-बड़ी मूंछें उनके लुक को और भी ज्यादा दिलचस्प बना रही है. एक्टर की आंखों पर चश्मा और और हाथ में चमचमाती घड़ी नजर आ रही है.

