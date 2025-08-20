विज्ञापन

Coolie Box Office Collection: 6 दिन में कमाए 400 करोड़, हर तरफ छाया 74 साल के इस हीरो का जलवा

Coolie Box Office Collection: रजनीकांत की फिल्म ने रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ाई थी लेकिन अब धीरे धीरे ऐसा लग रहा है कि फिल्म की कमाई में गिरावट देखने को मिल सकती है.

नई दिल्ली:

Coolie box office collection day 6: लोकेश कनगराज की रजनीकांत स्टारर कुली स्वतंत्रता दिवस वाले वीकएंड में शानदार शुरुआत के बाद कलेक्शन में थोड़ी गिरावट दर्ज कर रही है. ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की 'वॉर 2' से टक्कर के बावजूद फिल्म ने भारत में ₹200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है, लेकिन वीक डेज में फिल्म के कलेक्शन में गिरावट जारी है. ट्रेड वेबसाइट Sacnilk के मुताबिक कुली ने मंगलवार (19 अगस्त) को भारत में करीब ₹8.11 करोड़ की कमाई की जिससे इसकी कुल कमाई ₹214.61 करोड़ हो गई. रिलीज के दिन, गुरुवार (14 अगस्त) को कुली ने ₹65 करोड़ की शानदार शुरुआत की. शुक्रवार को इसमें 15% की गिरावट आई और ₹54.75 करोड़ की कमाई हुई. वीकएंड में फिल्म की कमाई में और गिरावट आई, जहां ₹39.5 करोड़ और ₹35.25 करोड़ की कमाई हुई. सोमवार (18 अगस्त) को कुली ने ₹12 करोड़ की कमाई की जो एक हफ्ते के दिन के हिसाब से अच्छी कमाई है.

कुली ने दुनिया भर में ₹400 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है और अब रजनीकांत की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में से एक है. हालांकि यह वॉर 2 से आगे बनी हुई है, फिर भी इसे सैयारा और छावा जैसी फिल्मों से मुकाबला करना है, जिन्होंने भारत में ₹324.75 करोड़ और ₹601.57 करोड़ की कमाई की थी. कुली अभी तक लोकेश की पिछली फिल्मों विक्रम और लियो, जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में भारत में ₹247 करोड़ और ₹341.04 करोड़ की कमाई की थी, के कलेक्शन को भी पीछे छोड़ पाई है.

कुली की कहानी

कुली, देवा (रजनीकांत) नाम के एक पूर्व यूनियन नेता की कहानी है, जो अपने दोस्त राजशेखर (सत्यराज) की अचानक मृत्यु के बाद जवाब ढूंढता है. इस दौरान उसका सामना साइमन (नागार्जुन) नाम के एक गैंगस्टर और उसके दाहिने हाथ दयाल (सौबिन शाहिर) से होता है. श्रुति हासन, रचिता राम, उपेंद्र और आमिर खान ने फिल्म में छोटे-छोटे लेकिन अहम किरदार निभाए हैं. फिल्म को रिलीज के समय मिले-जुले रिएक्शन मिले थे लेकिन इसने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म किया है.

