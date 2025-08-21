विज्ञापन

400 करोड़ बजट को 7 दिन में ही कमा ले गई ये फिल्म, वॉर 2 को भी छोड़ दिया पीछे

Coolie Box Office Collection Day 7: ऋतिक रोशन की वॉर 2 को कुली ने कमाई के मामले में काफी पीछे छोड़ दिया है.

Coolie Box Office Collection Day 7: कुली का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 7
नई दिल्ली:

Coolie Box Office Collection Day 7: रजनीकांत की कुली का बॉक्स ऑफिस पर असर साफ देखने को मिल रहा है, जिसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ना सिर्फ कुली ने ऋतिक रोशन और जूनियर एनटीआर की वॉर 2 को पछाड़ा है. बल्कि 400 करोड़ का महंगा बजट भी 7 दिनों में वसूल लिया है. इसके चलते फिल्म की कमाई भी भी धीरे धीरे नया रिकॉर्ड बनाने की ओर बढ़ते हुए नजर आ रही है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों की मानें तो कुली ने वर्ल्डवाइड 425 करोड़ तक की कमाई 7 दिनों में हासिल कर ली है. 

भारत की बात करें तो 14 अगस्त को रिलीज हुई रजनीकांत की फिल्म ने 7 दिनों में 222.5 करोड़ की कमाई हासिल की है, जिसमें पहले दिन 65 करोड़, दूसरे दिन 54.75 करोड़, तीसरे दिन 39.5 करोड़, चौथे दिन 35.25 करोड, पांचवे दिन 12 करोड़, छठे जिन 9.5 करोड़ और सातवें दिन 6.50 करोड़ की कमाई अपने नाम की है. इसके चलते भारत में फिल्म का आंका 200 करोड़ पार कर चुका है. जबकि इंडिया ग्रॉस 155.8 करोड़ का है.  

वॉर 2 की बात करें तो वर्ल्डवाइड ऋतिक रोशन की फिल्म ने 300 करोड़ पार की कमाई हासिल की है. जबकि भारत में फिल्म का आंकड़ा 199.09 करोड़ है. वहीं भारत में ग्रॉस कलेक्शन 231.1 करोड़ का हुआ है. 

बता दें, भारत में 'कुली' को तमिल, तेलुगू, हिंदी और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज किया गया है. यह एक एक्शन से भरी फिल्म है, जिसमें रजनीकांत के साथ नागार्जुन, श्रुति हासन, सोबिन शाहिर और आमिर खान जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. फिल्म का निर्देशन लोकेश कनगराज ने किया है, जो 'कैथी', 'विक्रम' और 'मास्टर' जैसी हिट फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. 

