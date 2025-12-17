विज्ञापन

नागा चैतन्य से शादी के एक साल बाद मां बनने वाली हैं शोभिता धुलिपाला? नागार्जुन ने दिया बड़ा हिंट

शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने दिसंबर 2024 में धूमधाम से शादी की थी. हाल ही में शोभिता की प्रेग्नेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गईं, जिन पर अब नागा चैतन्य के पिता और सुपरस्टार नागार्जुन का रिएक्शन सामने आया है.

शादी के एक साल बाद ही प्रेग्नेंट हैं शोभिता धुलिपाला
एक्टर शोभिता धुलिपाला और नागा चैतन्य ने दिसंबर 2024 में धूमधाम से शादी की थी. ग्रैंड वेडिंग के बाद से ही कपल लगातार सुर्खियों में बना हुआ है. हाल ही में शोभिता की प्रेग्नेंसी को लेकर सोशल मीडिया पर चर्चाएं तेज हो गईं, जिन पर अब नागा चैतन्य के पिता और सुपरस्टार नागार्जुन का रिएक्शन सामने आया है. सुमन टीवी से बातचीत के दौरान जब नागार्जुन से पूछा गया कि क्या वह जल्द दादा बनने वाले हैं, तो वह पहले कुछ पल चुप रहे. इसके बाद वह मुस्कुराने लगे और बात टालते हुए वहां से जाने लगे. जब उनसे दोबारा सवाल किया गया कि क्या इन खबरों में कोई सच्चाई है, तो उन्होंने कहा, “जब सही समय आएगा, तब मैं खुद बता दूंगा.” इस बयान के बाद उन्होंने न तो प्रेग्नेंसी की खबरों को खारिज किया और न ही उनकी पुष्टि की, जिससे अटकलें और तेज हो गई हैं.

गौरतलब है कि शोभिता और नागा चैतन्य के रिश्ते को लेकर पहली बार 2022 में चर्चा शुरू हुई थी. उस वक्त शोभिता को हैदराबाद में नागा चैतन्य के घर के आसपास देखा गया था. इसके बाद दोनों को लंदन में साथ घूमते हुए भी स्पॉट किया गया. हालांकि, कपल ने लंबे समय तक इन खबरों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी. अगस्त 2024 में सगाई के बाद उन्होंने अपने रिश्ते को आधिकारिक तौर पर स्वीकार किया और 4 दिसंबर 2024 को अन्नापूर्णा स्टूडियो में शादी कर ली. उनकी शादी बेहद भव्य रही और खूब सुर्खियां बटोरीं.

यह भी बता दें कि शोभिता के साथ नागा चैतन्य की यह दूसरी शादी है. इससे पहले उनकी शादी एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु से हुई थी. दोनों की मुलाकात 2010 में एक फिल्म के सेट पर हुई थी, जिसके बाद डेटिंग शुरू हुई और 2017 में शादी हुई. हालांकि, यह रिश्ता ज्यादा समय तक नहीं चल पाया और 2021 में दोनों का तलाक हो गया. अब दोनों अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. जहां नागा चैतन्य ने शोभिता धुलिपाला के साथ नया जीवन शुरू किया है, वहीं समांथा ने हाल ही में राज निदिमोरू से शादी की है, जिसे उन्होंने पूरी तरह प्राइवेट रखा.

फिलहाल शोभिता की प्रेग्नेंसी को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन नागार्जुन के जवाब ने फैंस की उत्सुकता जरूर बढ़ा दी है.

