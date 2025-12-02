विज्ञापन

सोशल मीडिया पर क्यों ट्रेंड कर रहा #ShameOnYouRanveerSingh? जानें क्या कर बैठे धुरंधर एक्टर

एक्स पर रणवीर सिंह का वीडियो शेयर किया जा रहा है और लोग रणवीर को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं. लेकिन आखिर बात क्या है जो शेम ऑन यू रणवीर सिंह ट्रेंड कर रहा है.

एक्स पर क्यों ट्रेंड कर रहे रणवीर सिंह?
नई दिल्ली:

सोशल मीडिया के इस जमाने में कुछ भी कर के निकल जाना आसान बात नहीं है. अगर कोई बात जनता के दिल को चोट पहुंचा दे तो लेने के देने भी पड़ सकते हैं. रणवीर सिंह ने भी कुछ ऐसा ही कर दिया तभी तो एक्स पर #shameOnYouRanveerSingh ट्रेंड कर रहा है. आप सोच रहे होंगे कि रणवीर ने ऐसा क्या कर दिया जो वो ट्रोल हो रहे हैं? दरअसल रणवीर बातों-बातों में एक देवी का मजाक बना बैठे दिस वजह से सोशल मीडिया यूजर्स उन्हें आड़े हाथों ले रहे हैं.

रणवीर सिंह ने कैसे उड़ा देवी का मजाक ?

28 नवंबर को फिल्ममेकर और एक्टर ऋषभ शेट्टी और रणवीर सिंह गोवा में IFFI 2025 की क्लोजिंग सेरेमनी में शामिल हुए. सेरेमनी के दौरान रणवीर ने कंतारा चैप्टर 1 में ऋषभ की परफॉर्मेंस की खूब तारीफ की. हालांकि उस मोमेंट का एक वीडियो गलत वजहों से वायरल हो गया. 

वीडियो में रणवीर को यह कहते हुए सुना जा सकता है, “मैंने थिएटर में कंतारा चैप्टर 1 देखी, और ऋषभ, यह एक शानदार परफॉर्मेंस थी, खासकर जब फीमेल घोस्ट (चामुंडी दैव) आपके शरीर में एंटर करती है — वह शॉट कमाल का था.” फिर उन्होंने सीन की नकल की, जिससे ऋषभ हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. रणवीर ने ऑडियंस से यह भी पूछा कि क्या वे उन्हें कंतारा 3 में देखना चाहेंगे और उनसे ऋषभ तक यह मैसेज पहुंचाने की अपील की.

सोशल मीडिया यूजर्स की रणवीर को धमकी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई?

एक्स पर रणवीर का वीडियो शेयर किया जा रहा है और लोग रणवीर को खूब खरी खोटी सुना रहे हैं. एक ने लिखा, हिंदुओं की भावनाओं को आहत किया. ये स्वीकार्य नहीं है. तुमने देवी चावुंडी का मजाक बनाया है. एक ने लिखा, रणवीर सिंह ने जो किया वह हमारे देवी देवताओं का सीधा अपमान है. बॉलीवुड एक्टर्स की ऐसी गलतियों को अनदेखा नहीं करना चाहिए. एक ने लिखा, कुछ तालियों और ठहाकों के लिए ये हिंदु सभ्यता का मजाक ना बनाएं. 

