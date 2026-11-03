'90 के दशक में नहीं लौट सकती मुंबई', बॉलीवुड में बढ़ती धमकियों से डरी फिल्म इंडस्ट्री, PM मोदी से की गैंगस्टर्स पर कार्रवाई की मांग

बॉलीवुड में एक बार फिर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई लोगों पर हमले और धमकियों की घटनाओं के बाद अब फिल्म कर्मचारियों के संगठन ने केंद्र सरकार से मदद मांगी है. ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन (AICWA) ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर फिल्मी हस्तियों और उनके परिवारों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. संगठन का कहना है कि मुंबई को फिर से 90 के दशक के अंडरवर्ल्ड वाले दौर में नहीं लौटने देना चाहिए. इसके लिए गैंगस्टर्स और जबरन वसूली करने वाले गिरोहों के खिलाफ सख्त कार्रवाई जरूरी है.

पीएम मोदी को पत्र लिखकर रखीं चार बड़ी मांगें

ऑल इंडियन सिने वर्कर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष सुरेश श्यामलाल गुप्ता ने 3 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है. इसमें उन्होंने बॉलीवुड से जुड़े कलाकारों, निर्देशकों और उनके परिवारों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है.

संगठन ने सरकार से मांग की है कि फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को पुख्ता सुरक्षा दी जाए. इसके अलावा गैंगस्टर्स और जबरन वसूली करने वाले नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाए. संगठन ने इन आपराधिक गिरोहों की जांच राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) से कराने की भी मांग की है.

AICWA ने यह भी कहा है कि धमकी और हमले से जुड़े मामलों की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में होनी चाहिए. दोषियों को जल्द और सख्त सजा मिलनी चाहिए, ताकि अपराधियों के मन में कानून का डर पैदा हो सके.

सलमान से टाइगर श्रॉफ तक, इन घटनाओं का किया जिक्र

अपने पत्र में संगठन ने फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े कई चर्चित मामलों का जिक्र किया है. इनमें पूर्व नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या और अभिनेता सलमान खान के घर के बाहर हुई फायरिंग की घटना शामिल है.

इसके अलावा सैफ अली खान पर हुए हमले, फिल्ममेकर रोहित शेट्टी के घर के बाहर फायरिंग और कॉमेडियन कपिल शर्मा से जुड़े मामलों को भी उठाया गया है. संगठन ने अभिनेता टाइगर श्रॉफ से जुड़े हालिया गोलीबारी के मामले पर भी चिंता जताई है.

AICWA ने अमिताभ बच्चन का उदाहरण देते हुए कहा कि अब उन्हें भी अपने फैंस से बुलेटप्रूफ शीशे के पीछे से मिलना पड़ रहा है. संगठन के मुताबिक, जब बड़े कलाकारों को अपनी सुरक्षा के लिए ऐसे इंतजाम करने पड़ रहे हैं, तो यह चिंता की बात है.

मुंबई में फिर नहीं लौटना चाहिए अंडरवर्ल्ड का दौर

संगठन ने कहा है कि मुंबई ने 90 के दशक में अंडरवर्ल्ड का डर देखा है. उस समय फिल्म इंडस्ट्री भी अपराधियों की धमकियों और जबरन वसूली से प्रभावित होती थी. अब दोबारा ऐसे हालात पैदा नहीं होने चाहिए.

AICWA का कहना है कि बॉलीवुड में काम करने वाले कलाकारों के साथ-साथ तकनीशियनों और दूसरे कर्मचारियों को भी सुरक्षित माहौल मिलना चाहिए. किसी को भी डर के साये में काम करने के लिए मजबूर नहीं होना चाहिए.



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