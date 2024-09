GOAT में दिखा एमएस धोनी का कैमियो तलपति विजय को फैंस गए भूल जब फिल्म में नजर आए धोनी, क्रिकेटर का कैमियो देख हर कोई हुआ एक्साइटेड

सुपरस्टार तलपति विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम (GOAT) रिलीज हो गई है. पहले दिन फिल्म को फैंस का मिला-जुला रिस्पॉन्स मिल रहा है. वहीं द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में तलपति विजय से ज्यादा जिसकी सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वह चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ी महेंद्र सिंह धोनी यानी एमएस धोनी हैं. जी हां, यह जानकर हर कोई हैरान कि तलपति विजय की द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में एमएस धोनी भी नजर आए हैं. फिल्म से जुड़ी धोनी की तस्वीरें और वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है.

दरअसल द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम में एक जगह पर आईपीएल मैच का सीन दिखाया गया है. इस सीन में ही एमएस धोनी को क्रिकेट खेलते दिखाई दे रहे हैं. हालांकि क्रिकेट खेलते हुए धोनी का यह फुटेज पुराना है, लेकिन फिल्म में उनकी झलक देख फैंस सोशल मीडिया पर अपनी एक्साइटमेंट जाहिर कर रहे हैं. साथ ही कमेंट कर एमएस धोनी की तारीफ कर रहे हैं. बात करें द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम की तो इस फिल्म का निर्देशन वेंकट प्रभु ने किया है.

