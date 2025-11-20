Mrs Deshpande: मिसेज देशपांडे से माधुरी दीक्षित का फर्स्ट लुक वायरल, अलग अंदाज और इंटेंस लुक देख फैंस बोले- इंतजार नहीं हो रहा

माधुरी दीक्षित जल्द ही मिसेज देशपांडे नाम के एक नए शो में एक दिलचस्प अवतार में दिखेंगी. बुधवार को, शो से माधुरी का पहला लुक सामने आया, और यह काफी दिलचस्प दिख रहा है. माधुरी इस बार बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आ रही हैं. शो के फर्स्ट लुक में वह नो मेकअप लुक में दिखती हैं और उनके चेहरे पर काफी इंटेंस एक्सप्रेशन्स नजर आते हैं. पहली झलक में माधुरी अपना मेकअप और ज्वेलरी हटाती हुई दिखती हैं, और अगले ही फ्रेम में उनका एक रॉ, अनफिल्टर्ड वर्जन दिखता है. अगला शॉट इशारा करता है कि कुछ सीरियस हुआ है, क्योंकि वह सलाखों के पीछे दिख रही हैं.

हालांकि मेकर्स ने शो के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बताया है, लेकिन पहला लुक ही माधुरी के फैंस को एक्साइटेड करने के लिए काफी था.

माधुरी के फैंस हैं एक्साइटेड

एक नेटिजन ने लिखा, "सुपर मैम, आप बहुत खूबसूरत हैं." एक और फैन ने कमेंट किया, "मिसेज देशपांडे आ रही हैं... और मैं पहले से ही उनका दीवाना हो गया हूं." एक अन्य ने लिखा, मुझे अंजाम वाली वाइब्स आ रही हैं. एक ने लिखा, मैं आपको देखने के लिए इंतजार नहीं कर पा रहा.

JioHotstar पर आएगा शो

मिसेज देशपांडे को कुकुनूर मूवीज के साथ मिलकर अप्लॉज एंटरटेनमेंट ने प्रोड्यूस किया है और नागेश कुकुनूर ने डायरेक्ट किया है. यह शो जल्द ही JioHotstar पर आएगा.

इस बीच, माधुरी हाल ही में अपने फैंस को एक वर्ल्ड टूर पर एंटरटेन करती दिखीं, जिसमें कनाडा और यूनाइटेड स्टेट्स के टोरंटो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ह्यूस्टन, शिकागो और बोस्टन समेत छह शहर शामिल थे.