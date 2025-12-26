माधुरी दीक्षित ने 58 की उम्र में इस Web Series में खुद किए स्टंट्स, मना कर दिया बॉडी डबल!

Madhuri Dixit Web Series : धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित आज भी अपनी एक्टिंग और डांस से लाखों दिलों पर राज करती हैं. लेकिन इस बार माधुरी कुछ ऐसा करने जा रही हैं, जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी. उन्होंने हाल ही में जियो हॉट स्टार पर रिलीज हुई वेब सीरिज'मिसेज देशपांडे' (Mrs Deshpande) के लिए 58 साल की माधुरी ने खतरनाक एक्शन सीन खुद किए हैं और इसके लिए उन्होंने बॉडी डबल का इस्तेमाल ने से साफ इनकार कर दिया.

माधुरी दीक्षित इस सीरीज में 'कराव मागा' (Krav Maga) नाम की एक इजरायली मार्शल आर्ट करती नजर आएंगी. हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि इस सीरिज में खुद स्टंट्स इसलिए किए ताकि सीन असली और यकीन करने लायक लगे. जब एक आम सी दिखने वाली हाउसवाइफ अचानक से ऐसा कुछ करती है, तो उसमें एक सरप्राइज होता है. इसलिए मैंने फाइटिंग सीन खुद करने का फैसला किया. बात दें कि इस सीरीज में एक सीन ऐसा भी है जहां माधुरी अपने से दोगुने बड़े शरीर वाले आदमी से भिड़ती नजर आएंगी.

अब तक आपने माधुरी को फिल्मों एक प्यारी और संस्कारी महिला के रूप में देखा है, लेकिन 'मिसेज देशपांडे' में वो एक ऐसी किलर बनी हैं जिसे कोई पछतावा नहीं है. माधुरी का मानना है कि अब दर्शक बदल गए हैं. लॉकडाउन के बाद लोग दुनिया भर की फिल्में देख रहे हैं. उन्हें अब डार्क किरदार पसंद आने लगे हैं.दर्शकों की पसंद अब मैच्योर हो गई है.

माधुरी ने यह भी कहा कि उन्होंने अपने करियर में हमेशा नियमों को तोड़ा है. फिल्म 'अबोध' से ही लीक से हटकर काम किया और आज इस मुकाम पर हैं. उन्होंने सीरीज के डायरेक्टर नागेश कुकुनूर की भी तारीफ की, जिन्होंने एक महिला के लिए ऐसा दमदार रोल सोचा.

'मिसेज देशपांडे' 19 दिसंबर को जियोहॉटस्टार (JioHotstar) पर रिलीज कर दी गई है. बता दें कि नागेश कुकुनूर के निर्देशन में बनी इस सीरीज में माधुरी दीक्षित के साथ प्रियांशु चटर्जी और सिद्धार्थ चांदेकर भी अहम रोल में हैं.