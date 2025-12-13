Monalisa New Photo: महाकुंभ वायरल गर्ल मोनालिसा की हुई ऐसी हालत, चेहरे से गई रौनक, दिखा दर्द, ताजा फोटो देख लोग हैरान

Monalisa New Photo: महाकुंभ से सोशल मीडिया पर वायरल हुईं मोनालिसा एक बार फिर सुर्खियों में हैं. इस बार चर्चा की वजह उनकी कोई खुशी भरी तस्वीर नहीं, बल्कि एक ऐसी फोटो है जिसमें वह काफी उदास और गंभीर नजर आ रही हैं. इस तस्वीर को देखने के बाद लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह बदलाव अचानक नहीं बल्कि सफर का हिस्सा है. महाकुंभ में रुद्राक्ष की माला बेचते हुए मोनालिसा की मासूमियत और सादगी ने लोगों का दिल जीत लिया था. देखते ही देखते वह सोशल मीडिया की वायरल गर्ल बन गईं. इसके बाद उनकी जिंदगी ने पूरी तरह से करवट ले ली. अब मोनालिसा फिल्मी दुनिया में कदम रखने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.

मोनालिसा की पहली हिंदी फिल्म ‘द डायरी ऑफ मणिपुर' जल्द ही रिलीज होने वाली है. फिल्म को लेकर वह लगातार लाइमलाइट में बनी हुई हैं. फिल्म के सेट से उनकी कई तस्वीरें पहले ही सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी हैं, जिनमें उनका अलग-अलग अंदाज देखने को मिला था. हाल ही में फिल्म के डायरेक्टर सनोज मिश्रा ने सेट से मोनालिसा की एक नई तस्वीर शेयर की है. इस तस्वीर में मोनालिसा का चेहरा पहले जैसा खिला हुआ नहीं दिख रहा, बल्कि उसमें दर्द और गहराई भरे भाव नजर आ रहे हैं. उनकी आंखों में इमोशंस साफ दिखाई दे रहे हैं.

इस तस्वीर को देखकर फैंस हैरान होने के साथ-साथ खुश भी हैं. लोगों का कहना है कि मोनालिसा अब एक्टिंग की बारीकियां सीख चुकी हैं और अपने किरदार को गंभीरता से निभा रही हैं. कई यूजर्स ने कमेंट किया कि फिल्मी दुनिया में आने के बाद ऐसा बदलाव आना स्वाभाविक है. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस बनने के बाद मोनालिसा की पर्सनैलिटी में काफी बदलाव आया है. उनका यह जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखकर फैंस भी दंग रह जाते हैं. अब सभी को उनकी पहली फिल्म का बेसब्री से इंतजार है.