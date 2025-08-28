मोनालिसा को फिल्म के बाद मिला सबसे बड़ा ऑफर, जिसके लिए तरसती हैं बड़ी-बड़ी हीरोइनें, कहेंगे- किस्मत लेकर आई है

महाकुंभ वाली वायरल गर्ल मोनालिसा के तो वारे-न्यारे हो गए हैं. जब से वह प्रयागराज में लगे महाकुंभ मेले 2025 से वायरल हुई हैं, तब से उनकी किस्मत ही चमक उठी है. पहले तो मोनालिसा को बॉलीवुड फिल्मों के ऑफर मिले और अब साउथ सिनेमा से भी उन्हें ऑफर आने लगे हैं. गौरतलब है कि मोनालिसा अब मलयालम सिनेमा में एंट्री करने जा रही हैं. यह गुडन्यूज खुद मोनालिसा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर अपने फैंस को दी है. मोनालिसा ने अपनी इस साउथ फिल्म का नाम और काफी डिटेल भी बताई हैं. साथ ही फिल्म की पूजा सेरेमनी की तस्वीरें शेयर की हैं.



मोनालिसा का साउथ डेब्यू



मोनालिसा की साउथ डेब्यू फिल्म का नाम नागम्मा है, जिसमें कैलाश लीड रोल में नजर आएंगे. कैलाश फिल्म नीलाथमारा (2009) से पॉपुलर हैं. रिपोर्ट्स की मानें तो पी बीनू वर्गीस के निर्देशन में बन रही फिल्म नागम्मा की शूटिंग सितंबर के अंत में शुरू हो सकती है. वहीं, मोनालिसा ने फिल्म की पूजा सेरेमनी से कुछ झलकियां अपने फैंस को भी दिखलाई थी. फिल्म की पूजा कोच्चि में हुई. फिल्म के निर्माता सिबी मलयिल हैं, जो इससे पहले थानियावर्तनम (1987), किरीदम (1989), दशरथम (1989), महामहिम अब्दुल्ला (1990), भारतम (1991), सदायम (1992), कमलादलम (1992), और चेनकोल (1993) जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं.



मोनालिसा की बॉलीवुड फिल्म

मौजूदा साल के जनवरी महीने में प्रयागराज में लगे कुंभ के मेले में मोनालिसा अपनी फैमिली के साथ रुद्राक्ष की माला बेचने आई थी और यहां जब रिपोर्टर की नजर उनपर पड़ी तो वह वायरल हो गईं. मोनालिसा के कजरारे नैन ने सबको अपना दीवाना बना दिया था. लोग मोनालिसा को देखने के बहाने कुंभ मेले में जा रहे थे. उन्हें देखने के लिए इतनी भीड़ जुट गई थी कि मोनालिसा को अपनी जान बचाने के लिए घर वापस भागना पड़ा था. यहीं से उन्हें सनोज मिश्रा ने फिल्म द डायरी ऑफ मणिपुर ऑफर की थी, जो अभी ठंडे बस्ते में पड़ी है.