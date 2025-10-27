शाहरुख की ‘मोहब्बतें’ को 25 साल पूरे, रोमांस हिट लेकिन ये 6 स्टार साबित हुए फ्लॉप, अब दिखते हैं ऐसे

बॉलीवुड के किंग खान अपने एक्शन से ज्यादा रोमांस के लिए जाने जाते हैं. जब भी किसी रोमांटिक फिल्म की बात होती है तो उस समय शाहरुख खान का नाम किसी की जुबान पर न आए ऐसा हो ही नहीं सकता है. उन्होंने कई रोमांटिक फिल्में दी हैं. उन्हीं में से एक मोहब्बतें भी हैं. जिसमें शाहरुख के साथ अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय नजर आए थे. इसके साथ ही 6 ऐसे सेलेब्स नजर आए थे जो प्यार में दीवाने थे. मोहब्बतें फिल्म वैसे तो हिट रही मगर इस 6 सेलेब्स के लिए कुछ कमाल नहीं दिखा पाई. ये 6 सेलेब्स फ्लॉप साबित हुए. मोहब्बतें को 25 साल पूरे होने वाले हैं. आइए आपको इसके बारे में बताते हैं.

ये थी पूरी स्टारकास्ट

मोहब्बतें में शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय के साथ उदय चोपड़ा, शमिता शेट्टी, किम शर्मा,जुगल हंसराज, जिम्मी शेरगिल और प्रीति झिंगानिया अहम किरदार निभाते नजर आए थे. मगर ये 6 सेलेब्स बॉलीवुड में अपनी खास जगह नहीं बना पाए. ये सभी बॉलीवुड सितारे फ्लॉप ही साबित हुए.

छोड़ दी इंडस्ट्री

इन 6 सितारों में से ज्यादातर बॉलीवुड छोड़ चुके हैं. बस जिम्मी शेरगिल हैं जो अपनी अलग जगह बना पाए हैं. शुरू में उनका करियर भी कुछ खास नहीं चला था मगर पंजाबी इंडस्ट्री, बॉलीवुड में अब वो अपनी धाक जमा चुके हैं. जिम्मी शेरगिल अब ओटीटी पर भी एंट्री कर चुके हैं. वो अपनी जबरदस्त एक्टिंग से सभी को इंप्रेस करते हुए नजर आ रहे हैं.

मोहब्बतें की बात करें तो ये 13-19 करोड़ के बजट में बनकर तैयार हुई थी. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर करीब 90 करोड़ का कलेक्शन किया था. अब फिल्म को 25 साल पूरे होने वाले हैं. फिल्म 27 अक्टूबर 2000 को रिलीज हुई थी. अब 2 दिन बाद इसे 25 साल पूरे हो जाएंगे. फैंस अभी भी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर इस फिल्म को देखते रहते हैं.