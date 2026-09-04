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ना मां-बाप, ना पति-पत्नी, 49 साल पहले चाचा-भतीजे पर बना था ये गाना, मोहम्मद रफी और शैलेंद्र सिंह की आवाज ने मचाई थी धूम

साल 1977 में रिलीज हुई ‘चाचा भतीजा’ का गाना ‘क्यों भाई चाचा, हां भतीजा’ सिर्फ एक मनोरंजक गीत नहीं था, बल्कि रिश्तों और जिंदगी की सीख देने वाला यादगार नगमा भी बन गया.

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ना मां-बाप, ना पति-पत्नी, 49 साल पहले चाचा-भतीजे पर बना था ये गाना, मोहम्मद रफी और शैलेंद्र सिंह की आवाज ने मचाई थी धूम
ना मां-बाप, ना पति-पत्नी, 49 साल पहले चाचा-भतीजे पर बना था ये गाना
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सत्तर के दशक का वह जादुई दौर जब बॉलीवुड में मनमोहन देसाई का जादू चल रहा था. 1977 में रिलीज हुई फिल्म चाचा भतीजा में एक ऐसा गाना था जो सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि जीवन का सबक भी सिखाता था. यह गाना ना मां-बाप पर था, ना भाई-बहन पर और ना ही पति-पत्नी के रिश्ते पर था. यह गाना चाचा और भतीजे के रिश्ते पर था. इस गाने का नाम 'क्यों भाई चाचा हां भतीजा' है. यह लाइन सुनते ही पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं. 

मोहम्मद रफी और शैलेंद्र सिंह की आवाज

मोहम्मद रफी और शैलेंद्र सिंह की आवाज में, लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल के संगीत और आनंद बक्षी के बोलों में यह गाना फिल्म का प्राण बन गया. धर्मेंद्र और रणधीर कपूर की जोड़ी ने इसे परदे पर ऐसा जीवंत किया कि दर्शक थिएटर में तालियां बजाते नहीं थकते थे. गाना सिर्फ मनोरंजक नहीं, बल्कि यह सिखाता है कि गलत काम का अंजाम हमेशा बुरा ही होता है.

फिल्म की कहानी और कास्ट

चाचा भतीजा की कहानी परिवार, धोखे और फिर से जुड़ने की है. रहमान (तेजा) की पत्नी की मौत के बाद वह सोनिया से शादी करता है, जो उसके भाई लक्ष्मीदास (जीवन) के साथ मिलकर परिवार को तोड़ने की साजिश रचती है. धर्मेंद्र (शंकर) और रणधीर कपूर (सुंदर) को घर से निकाल दिया जाता है. सालों बाद दोनों मिलते हैं और सच्चाई सामने लाते हैं. हेमा मालिनी (माला) और योगीता बाली (पिंकी) रोमांस का रंग भरती हैं. सलीम-जावेद की स्क्रिप्ट और मनमोहन देसाई का निर्देशन फिल्म को 1977 की चौथी हिट बना गया.

पुरानी कहावत को नया रूप

यह गाना फिल्म में 'क्यों भाई चाचा हां भतीजा' के नाम से भी जाना जाता है. रफी साहब की मधुर आवाज और शैलेंद्र सिंह की जवानी भरी टोन का मिश्रण अद्भुत है. आनंद बक्षी ने बोलों में पुरानी कहावत को नया रूप दिया, 'जिसने एक रिश्ता तोड़ा, वो सौ रिश्ते भी तोड़ेगा'. लक्ष्मीकांत-प्यारेलाल का संगीत उस दौर की पहचान था. गाना आज भी यूट्यूब पर लाखों व्यूज हासिल कर चुका है और दार्शनिक गीतों की श्रेणी में गिना जाता है.फिल्म ने भारत में लगभग 3.50 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और 1977 की टॉप ग्रॉसिंग फिल्मों में शुमार हुई. यह मनमोहन देसाई की उस साल की चार हिट्स (अमर अकबर एंथनी, धर्मवीर, परवरिश और चाचा भतीजा) में शामिल थी.

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