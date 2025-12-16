नमाशी चक्रवर्ती की शॉर्ट फिल्म ‘गेस्ट्स’ में रिश्तों की उलझनें, क्या देखी है 17 मिनट की ये फिल्म?

मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती के बेटे नमाशी चक्रवर्ती इन दिनों अपनी नई शॉर्ट फिल्म ‘गेस्ट्स' को लेकर चर्चा में हैं. इस फिल्म में उनके साथ सीनियर कलाकार रजित कपूर और सोनाली कुलकर्णी अहम भूमिकाओं में नजर आ रहे हैं. फिल्म को ‘द शॉर्ट कट्स' (The Short Kuts) यूट्यूब चैनल पर स्ट्रीम किया जा रहा है. ‘गेस्ट्स' की कहानी दो कपल्स के इर्द-गिर्द घूमती है- एक यंग कपल और दूसरा थोड़ा उम्रदराज कपल. फिल्म दिखाती है कि उम्र और अनुभव अलग होने के बावजूद रिश्तों की जटिलताएं लगभग एक जैसी होती हैं. छोटी-छोटी बातों पर होने वाले मतभेद, असहज बातचीत और दबे हुए इमोशंस कहानी को आगे बढ़ाते हैं.

फिल्म में यंग कपल के रूप में नमाशी चक्रवर्ती और प्लाबिता बोर्थाकुर नजर आते हैं, जबकि सीनियर कपल की भूमिका रजित कपूर और सोनाली कुलकर्णी ने निभाई है. जब ये दोनों कपल्स एक-दूसरे से मिलते हैं, तो बातचीत के जरिए रिश्तों की सच्चाई और टकराव सामने आने लगते हैं. इस शॉर्ट फिल्म का निर्देशन कुणाल मेहता ने किया है, जबकि इसे माईrnd मूवीज और कारा स्टूडियो ने मिलकर प्रोड्यूस किया है. खास बात यह है कि नमाशी ने इस प्रोजेक्ट में अभिनय के साथ-साथ निर्माता की भूमिका भी निभाई है.

‘गेस्ट्स' आधुनिक रिश्तों पर एक सटीक टिप्पणी करती है और दिखाती है कि कैसे अलग-अलग पीढ़ियों के कपल्स भी एक जैसी समस्याओं से जूझते हैं. कम समय में गहरी बात कहने वाली यह फिल्म दर्शकों को सोचने पर मजबूर करती है. काम की बात करें तो नमाशी चक्रवर्ती इससे पहले ‘द बंगाल फाइल्स' और ‘बैड बॉय' जैसी फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं. अब ‘गेस्ट्स' के जरिए वह एक अलग और संवेदनशील कहानी के साथ दर्शकों के सामने हैं. हमारी तरफ से इस फिल्म को 3.5 रेटिंग.