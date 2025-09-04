विज्ञापन

एक डायलॉग की वजह से सिनेमाघरों से उतार दी गई थी मिथुन चक्रवर्ती की ये फिल्म, कॉलेज की लड़कियों की थी शिकायत

फिल्म के डायलॉग्स भी अक्सर फिल्म का भविष्य तय करते हैं. मसलन शोले मूवी को ही ले लीजिए इस फिल्म में कहानी से इतर डायलॉग भी जबरदस्त तरीके से फेमस हुए हैं. कभी कभी डायलॉग फिल्म पर भारी भी पड़ जाते हैं.

एक डायलॉग की वजह से सिनेमाघरों से उतार दी गई थी मिथुन चक्रवर्ती की ये फिल्म, कॉलेज की लड़कियों की थी शिकायत
एक डायलॉग ने फिल्म की कमाई हो गई थी चौपट
नई दिल्ली:

फिल्मों का हिट होना सिर्फ एक्टर या एक्ट्रेस के हाथ में नहीं होता. फिल्म का डायरेक्शन, म्यूजिक, स्क्रीनप्ले सब कुछ मायने रखता है. फिल्म के डायलॉग्स भी अक्सर फिल्म का भविष्य तय करते हैं. मसलन शोले मूवी को ही ले लीजिए इस फिल्म में कहानी से इतर डायलॉग भी जबरदस्त तरीके से फेमस हुए हैं. कभी कभी डायलॉग फिल्म पर भारी भी पड़ जाते हैं. नब्बे के दशक में एक ऐसी ही मूवी आई भी जिसे एक डायलोग के चलते थियटर्स से उतार दिया गया.

ये है वो फिल्म

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं. उस फिल्म का नाम है गुंडा. जो रिलीज हुई थी साल 1998 में. इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती लीड रोल में थे. उनके अलावा फिल्म में मुकेश ऋषी, मोहन जोशी, शक्ति कपूर, हरीश पटेल, इशरत अली जैसे कलाकार थे. इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म में विलेन्स की भरमार थी. इस रिवेंज स्टोरी में मुकेश ऋषि का डायलॉग खूब फेमस हुआ था. जो आज भी मीम्स में सुना जा सकता है. इस डबल मीनिंग डायलॉग के अलावा शक्ति कपूर का फिल्मी नाम भी थोड़ा वल्गर था.

थियेटर से उतरी फिल्म

फिल्म के ऐसे ही डायलॉग की वजह से फिल्म को थियेटर्स से उतार लिया गया था. असल में उस दौर की फीमेल दर्शकों ने भी ऐसी शिकायत की थी कि वो इस फिल्म को देखते हुए काफी ऑफेंडेड फील करती हैं. साथ ही फिल्म में काफी वल्गेरिटी भी है. कॉलेज गोइंग गर्ल्स की इस शिकायत के बाद सेंसर बोर्ड ने फिल्म को थियेटर से उतारने के निर्देश दिए थे. इसके कई समय बाद खुद मुकेश ऋषि ने एक इंटरव्यू में ये बात एक्सेप्ट की थी कि वो गुंडा मूवी के अपने डायलोग को याद कर शर्मसार महसूस करते हैं. हालांकि उन्होंने ये भी बताया था कि सैफ अली खान जैसे एक्टर ने ये कहा था कि उनका डायलोग कल्ट बन चुका है. जो मीम्स में काफी ज्यादा यूज होता है. उन्हें इस बात का अंदाजा ही नहीं हुआ था.

