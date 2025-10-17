विज्ञापन

मिथुन चक्रवर्ती की बहू ने कहा- मुझे यहां किसी ने नेवला बोला, पति का जवाब सुन मदालसा शर्मा का बढ़ गया पारा

अनुपमा में काव्या का किरदार निभाकर फेमस हुईं एक्ट्रेस मदालसा शर्मा सोशल मीडिया पर छाई रहती हैं. उन्होंने अपने पति के साथ एक वीडियो शेयर किया है.

मिथुन चक्रवर्ती की बहू ने कहा- मुझे यहां किसी ने नेवला बोला, पति का जवाब सुन मदालसा शर्मा का बढ़ गया पारा
मदालसा शर्मा का फनी वीडियो वायरल
नई दिल्ली:

टीवी शो अनुपमा सालों से लोगों का एंटरटेनमेंट करता आ रहा है. शो को कई साल हो चुके हैं कई किरदार आए और गए मगर सभी ने लोगों के दिलों में अपनी अलग पहचान बनाई. शो में काव्या का किरदार मदालसा शर्मा ने निभाया था. वो काव्या का किरदार निभाकर हर जगह छा गईं. लोग उन्हें असली नाम की जगह काव्या के नाम से ही पहचानते हैं. मदालसा को शो छोड़े हुए कई साल हो गए हैं लेकिन लोग उन्हें आज भी काव्या कहते हैं. एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और उन्होंने अपने पति के साथ एक फनी वीडियो शेयर किया है जिसे देखकर लोग बहुत खुश हो रहे हैं और हंस भी रहे हैं. मदालसा का ये वीडियो बहुत पसंद किया जा रहा है.

मदालसा का वीडियो हुआ वायरल

मदालसा की शादी मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती से हुई है. दोनों अक्सर घूमने जाते रहते हैं. वायरल हो रहे वीडियो में मदालसा और उनके पति मिमोह दोनों नजर आ रहे हैं. मदालसा ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा- जब सच बाहर निकल जाता है. वीडियो में मदालसा कहती हैं- मुझे यहां पर किसी ने नेवला बोला. उसके बाद उनके पति कहते हैं- किसने पहचाना इनको, कौन था. ये सुनने के बाद मदालसा अपने पति की तरह गुस्से में देखती हैं और गुस्से वाले एक्सप्रेशन ही देती रहती हैं.

फैंस ने किए कमेंट

मदालसा के इस वीडियो पर लोग ढेर सारे कमेंट कर रहे हैं. बॉलीवुड एक्टर रितेश देशमुख भी खुद को कमेंट करने से नहीं रोक पाए. उन्होंने लिखा- हाहाहाहाहा आप दोनों बहुत फनी हो. दूसरे ने लिखा- मस्त, मिमोह की टाइमिंग बेस्ट है. एक ने लिखा- मजा ही आ गया. बहुत से फैंस हंसने वाली इमोजी पोस्ट कर रहे हैं.

वर्कफ्रंट की बात करें तो मदालसा अनुपमा के बाद से किसी भी प्रोजेक्ट में नजर नहीं आई हैं. वो इन दिनों वेकेशन पर हैं और आए दिन पति के साथ मस्ती करते हुए वीडियो शेयर करती रहती हैं.

