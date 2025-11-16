मिथुन चक्रवर्ती की बहू मदालसा शर्मा ने सुसराल के बारे में कहा कुछ ऐसा, पढ़कर आप भी कहेंगे- ऐसा ससुराल हर लड़की को मिलना चाहिए...

अनुपमा शो अभी भी लोगों को खूब पसंद आ रहा है. शो में रुपाली गांगुली को लोगों से जितना प्यार मिला है उतना ही मदालसा शर्मा को भी प्यार मिला है. मदालसा शो में काव्या का किरदार निभाती नजर आती थीं. नेगेटिव रोल करने के बाद भी उन्हें लोगों का खूब प्यार मिला है. मदालसा बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर मिथुन चक्रवर्ती की बहू हैं. मदालसा की शादी मिथुन चक्रवर्ती के बेटे मिमोह चक्रवर्ती से हुई है. मदालसा अपने ससुराल वालों के साथ अच्छा बॉन्ड शेयर करती हैं. उन्होंने हाल ही में अपने ससुर मिथुन चक्रवर्ती के बारे में बात की है.

ससुराल वालों के लिए कही ये बात

मदालसा ने पिंकविला को दिए इंटरव्यू में अपने ससुराल वालों के बारे में बात की. मदालसा ने बताया कि उन्हें कभी प्रेशर नहीं रहा खुद को बदलने का. उन्होंने उनकी तारीफ करते हुए कहा कि कैसे वो उनसे हर दिन कुछ नया सीखती हैं. मदालसा ने कहा- मैंने खुद को शादी से पहले ही स्थापित कर लिया था. कुछ भी नहीं बदला है. मैंने जिस परिवार में शादी की है उन्होंने कभी मेरी पर्सनल आइडेंटिटी बदलने की कोशिश नहीं की है. उन्होंने मुझे बहुत ही खूबसूरती से एक्सेप्ट किया है. मुझे खुद को बदलने की जरुरत नहीं पड़ी. सब अपने आप सही जगह पर बैठ गया था.

ससुर हैं अच्छे कुक

मदालसा ने अपने ससुर मिथुन चक्रवर्ती की तारीफ की. उन्होंने कहा- वो बहुत अच्छे कुक हैं. ऐसी कोई डिश नहीं है जो वो नहीं बना सकते हैं. वो अलग-अलग रेसिपी बनाते हैं. वो इतना अच्छा खाना बनाते हैं कि ऐसा लगेगा कि जैसे पहले कभी डिश नहीं खाई. वो वैसे तो शूट पर रहते हैं लेकिन जब भी घर पर होते हैं तो कुकिंग करते हैं. बता दें मदालसा इन दिनों किसी शो में नजर नहीं आ रही हैं हालांकि सोशल मीडिया पर फैंस से जरूर कनेक्टिड रहती

हैं.