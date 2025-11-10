मिथुन चक्रवर्ती की बहू की 9 तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- ग्लैमर और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बो...

मिथुन चक्रवर्ती जो अपनी एक्टिंग और डांस के लिए जाने जाते हैं उनके बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती भी एक एक्टर हैं, जिन्होंने टीवी एक्ट्रेस मदालसा शर्मा से जुलाई 2018 में शादी की. उनकी वाइफ भी जानी-मानी टीवी एक्ट्रेस हैं और अनुपमा शो में काम करती हैं, आइए आज हम आपको मिलवाते हैं उनकी वाइफ से और दिखाते हैं मिथुन चक्रवर्ती की बहू के 10 खूबसूरत तस्वीरें.
मिथुन चक्रवर्ती की बहू का नाम मदालसा शर्मा हैं, जिनका जन्म 26 सितंबर 1991 को हुआ था, वो भी एक टेलीविजन एक्ट्रेस हैं.
मदालसा शर्मा अनुपमा में काव्या शाह के किरदार के लिए जानी जाती हैं और उनकी एक्टिंग को खूब सराहा जाता है.
छोटे पर्दे के अलावा वो बड़े पर्दे पर भी काम कर चुकी हैं, उन्होंने साल 2009 में तेलुगु फिल्म फाइटिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी.
मदालसा ने तेलुगू, कन्नड़, और बॉलीवुड सहित कई भाषाओं में फिल्में भी की है, 2011 में उन्होंने एंजेल नाम की फिल्म भी की थी.
मदालसा शर्मा इंटरनेशनल मॉडल भी हैं और सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहती हैं.
मदालसा शर्मा ने मिथुन चक्रवर्ती के बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती (मिमोह) से जुलाई 2018 में शादी की थी.
दोनों की लव स्टोरी बेहद दिलचस्प है, दोनों की मुलाकात मदालसा की पहली फिल्म के म्यूजिक लॉन्च में हुई थी. इसके बाद से दोनों टच में थे.
उस समय मदालसा की उम्र 16-17 साल थी, इसके बाद वो न्यूयॉर्क चली गई, फिर व्हाट्सएप के थ्रू दोनों की बात हुई और मिमोह ने उनके वर्क प्लान के बारे में पूछा.
मिमोह ने कहा कि उनके पापा कुंडली पढ़ सकते हैं और मदालसा ने अपनी जन्मतिथि उन्हें बताई. उन्होंने कहा कि हम साथ में हो सकते हैं, इसके बाद दोनों की बातचीत बढ़ी और धीरे-धीरे उनकी लव स्टोरी शुरू हुई.
डेटिंग के 6 महीने बाद ही दोनों ने शादी करने का फैसला कर लिया. उनके रिश्ते से दोनों के पेरेंट्स भी बहुत खुश थे.
