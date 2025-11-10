मिथुन चक्रवर्ती की बहू की 9 तस्वीरें, 5वीं देख कर कहेंगे- ग्लैमर और ग्रेस का परफेक्ट कॉम्बो...

मिथुन चक्रवर्ती जो अपनी एक्टिंग और डांस के लिए जाने जाते हैं उनके बेटे महाअक्षय चक्रवर्ती भी एक एक्टर हैं, जिन्होंने टीवी एक्ट्रेस मदालसा शर्मा से जुलाई 2018 में शादी की. उनकी वाइफ भी जानी-मानी टीवी एक्ट्रेस हैं और अनुपमा शो में काम करती हैं, आइए आज हम आपको मिलवाते हैं उनकी वाइफ से और दिखाते हैं मिथुन चक्रवर्ती की बहू के 10 खूबसूरत तस्वीरें.

मिथुन चक्रवर्ती की बहू का नाम मदालसा शर्मा हैं, जिनका जन्म 26 सितंबर 1991 को हुआ था, वो भी एक टेलीविजन एक्ट्रेस हैं.

मदालसा शर्मा अनुपमा में काव्या शाह के किरदार के लिए जानी जाती हैं और उनकी एक्टिंग को खूब सराहा जाता है.

छोटे पर्दे के अलावा वो बड़े पर्दे पर भी काम कर चुकी हैं, उन्होंने साल 2009 में तेलुगु फिल्म फाइटिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी.