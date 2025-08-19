विज्ञापन

पाकिस्तानी फिल्म का रीमेक कर रातों-रात स्टार बना फ्लॉप एक्टर, कभी फिल्म को खरीदने के लिए नहीं मिल रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर्स

बॉलीवुड में जब किसी सितारे को फ्लॉप का ठप्पा लग जाता है, तो उसका करियर अक्सर मुश्किल में पड़ जाता है. एक समय था जब फ्लॉप सितारों की फिल्में डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदने से कतराते थे.

Read Time: 2 mins
Share
पाकिस्तानी फिल्म का रीमेक कर रातों-रात स्टार बना फ्लॉप एक्टर, कभी फिल्म को खरीदने के लिए नहीं मिल रहे थे डिस्ट्रीब्यूटर्स
पाकिस्तानी फिल्म का रीमेक कर रातों-रात स्टार बना फ्लॉप एक्टर
नई दिल्ली:

बॉलीवुड में जब किसी सितारे को फ्लॉप का ठप्पा लग जाता है, तो उसका करियर अक्सर मुश्किल में पड़ जाता है. एक समय था जब फ्लॉप सितारों की फिल्में डिस्ट्रीब्यूटर्स खरीदने से कतराते थे, जिसके चलते फिल्मों की रिलीज बार-बार टलती थी. हिंदी सिनेमा के इतिहास में ऐसी ही एक फिल्म है, जो एक फ्लॉप हीरो की वजह से दो साल तक रिलीज के लिए इंतजार करती रही. लेकिन जब यह फिल्म आखिरकार रिलीज हुई, तो इसे नकारने वालों के होश उड़ गए, क्योंकि फिल्म ने जबरदस्त कमाई की और इसके हीरो की किस्मत भी बदल दी.

ये भी पढ़ें: रणबीर कपूर की रामायणम को टक्कर देने आ रहा है ‘चिरंजीवी हनुमान', इस फिल्म को बनाने में लगे 500 लोग

यह थी वह फिल्म
हम बात कर रहे हैं 1985 में रिलीज हुई फिल्म प्यार झुकता नहीं की. इस फिल्म में मिथुन चक्रवर्ती और पद्मिनी कोल्हापुरे मुख्य भूमिकाओं में थे. यह एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म थी, जो एक अमीर लड़की और गरीब लड़के की प्रेम कहानी पर आधारित थी. यह फिल्म पाकिस्तानी मूवी आइना की रीमेक थी. दर्शकों को यह फिल्म इतनी पसंद आई कि बाद में इसे कन्नड़ में नी बरेडा कादंबरी, तमिल में नान अदैमी इलै और तेलुगु में पचनी कपूरम के नाम से बनाया गया. महज 50 लाख रुपये में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 4.5 करोड़ रुपये की शानदार कमाई की.

क्यों नहीं मिले खरीदार?
रिलीज से पहले मिथुन चक्रवर्ती का करियर मुश्किल दौर से गुजर रहा था. उन पर फ्लॉप स्टार का टैग लग चुका था, जिसके कारण डिस्ट्रीब्यूटर्स उनकी फिल्में खरीदने से हिचक रहे थे. आखिरकार, फिल्म के निर्माता केसी बोकाडिया ने खुद इसे रिलीज करने का फैसला किया. रिलीज के बाद फिल्म ने ऐसी सफलता हासिल की कि इसने धुआंधार कमाई की और 1985 की तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई. इस फिल्म ने मिथुन को फ्लॉप से सुपरहिट सितारे में बदल दिया.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pyar Jhukta Nahin, Film Pyar Jhukta Nahin, Mithun Chakraborty, Padmini Kolhapure, Pyar Jhukta Nahin Box Office Collection
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com