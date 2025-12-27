सलमान की पनवेल फार्महाउस बर्थडे पार्टी की इनसाइड PICS, करिश्मा, संगीता, रकुल प्रीत के बीच छाई धोनी की पत्नी साक्षी

विज्ञापन

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान आज, 27 दिसंबर को 60 साल के हो गए. इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए ‘भाईजान’ ने अपने पनवेल स्थित फार्महाउस में एक शानदार मिडनाइट बर्थडे पार्टी रखी. इस पार्टी की कुछ इनसाइड तस्वीरें अब सामने आई हैं.

सलमान खान की पनवेल फार्महाउस में बर्थडे पार्टी की तस्वीरें वायरल
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान आज, 27 दिसंबर को 60 साल के हो गए. इस खास मौके को यादगार बनाने के लिए ‘भाईजान' ने अपने पनवेल स्थित फार्महाउस में एक शानदार मिडनाइट बर्थडे पार्टी रखी. पार्टी में फिल्म इंडस्ट्री, खेल जगत और राजनीति से जुड़े कई बड़े नाम शामिल हुए. आधी रात को शुरू हुई यह जश्न की शाम देर तक चर्चा में रही. सोशल मीडिया पर पार्टी के अंदर की कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं. एक वायरल वीडियो में सलमान खान गार्डन में केक काटते नजर आ रहे हैं. उनके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही है और आसपास मौजूद मेहमान तालियां बजाते दिख रहे हैं. फैंस इन वीडियो और तस्वीरों को खूब पसंद कर रहे हैं.

इस खास मौके पर अभिनेता संजय दत्त भी मौजूद रहे. उन्होंने सलमान खान के साथ एक तस्वीर शेयर करते हुए लिखा, “भाईजान, हैप्पी बर्थडे. आपसे बहुत प्यार. भगवान आपको सेहत और कामयाबी दे.” यह पोस्ट सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो गई. दोनों की दोस्ती को फैंस ने फिर से सराहा.

राजनीतिज्ञ बीना काक ने भी पार्टी की कई तस्वीरें इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, जिनमें पार्टी में शामिल कई सितारे नजर आए. इन तस्वीरों में संजय दत्त, आदित्य रॉय कपूर और अभिनेता व होस्ट मनीष पॉल दिखाई दिए. सिंगर मीका सिंह भी इसी ग्रुप फोटो में नजर आए. बीना काक ने कैप्शन में लिखा कि यह पार्टी अपनों के साथ बहुत गर्मजोशी और खुशी से भरी रही.

सलमान खान के बॉडीगार्ड शेरा ने भी इस खास दिन पर एक भावुक पोस्ट शेयर किया. उन्होंने सलमान के साथ तस्वीर डालते हुए उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं दीं. तस्वीर में शेरा सलमान खान के कंधे पर हाथ रखे नजर आए, जो उनके लंबे और भरोसेमंद रिश्ते को दिखाता है.

इस पार्टी में अभिनेत्री जन्नत जुबैर भी शामिल हुईं. उन्होंने सलमान खान के साथ मुस्कुराते हुए एक फोटो शेयर की और लिखा, “हैप्पीएस्ट बर्थडे सलमान सर.” जन्नत पोल्का डॉट ड्रेस में नजर आईं. इसके अलावा सलमान खान और भारतीय क्रिकेटर एमएस धोनी की और उनकी पत्नी साक्षी की एक खास तस्वीर भी सामने आई, जिसे फैंस खूब पसंद कर रहे हैं.

पार्टी में करिश्मा कपूर, जेनेलिया देशमुख, रकुल प्रीत सिंह, हुमा कुरैशी, संगीता बिजलानी, प्रज्ञा जायसवाल, जीशान सिद्दीकी और राहुल कंवल जैसे कई नामी सितारे भी शामिल हुए. सलमान खान का 60वां जन्मदिन उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी एक खास जश्न बन गया.

