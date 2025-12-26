विज्ञापन

राजेश खन्ना की नातिन हैं मौसी ट्विंकल खन्ना की कॉपी, स्माइल देख लोग फिदा हुए फैंस, बोले- बहुत खूबसूरत

राजेश खन्ना की नातिन अब बहुत बड़ी हो चुकी हैं और लोगों को अब उनके बॉलीवुड में आने का इंतजार है.

नई दिल्ली:

हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना की नातिन नाओमिका सरन एक बार फिर लाइमलाइट में आ गई हैं. नाओमिका अब और भी बड़ी हो चुकी हैं और खूबसूरती में तो अपनी मां और मौसी से जरा भी कम नहीं हैं. नाओमिका गुजरे जमाने के सुपरस्टार राजेश खन्ना की छोटी बेटी रिंकी खन्ना की बेटी हैं और पूर्व एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना की भांजी हैं. नाओमिका अब आए दिन पैप्स के कैमरों में कैद हो रही हैं. इससे पहले वह स्टार मौसा अक्षय कुमार की फिल्म स्काई फोर्स की स्क्रीनिंग पर स्पॉट हुई थीं और अब वह बीती रात मूवी देखने पहुंची थीं, जहां एक बार फिर पैप्स ने उनकी जमकर तस्वीरें निकाली. इस दौरान  नाओमिका बेहद सिंपल लुक में खूबसूरत नजर आई हैं.

फिर स्पॉट हुईं राजेश खन्ना की नातिन

वीडियो में देखेंगे कि नाओमिका सरन ने ब्लू डेनिम पर ग्रे कलर स्वेटशर्ट डाली हुई है और वह फोन पर लगातार बात कर रही हैं. दूसरी तरफ पैप्स उन्हें मैम बुलाकर फोटो क्लिक करवाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे हैं. पैप्स की रिक्वेस्ट पर नाओमिका ने अपनी कुछ तस्वीरें निकलवाई और फिर सभी का धन्यवाद कर मूवी देखने के लिए चली गईं. इस दौरान नाओमिका बहुत नर्वस भी दिख रही थीं. सोशल मीडिया पर राजेश खन्ना की नातिन का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर क्या-क्या कमेंट्स पोस्ट कर रहे हैं, चलिए जानते हैं.
 

लोगों ने लुटाया राजेश खन्ना की नातिन पर प्यार

नाओमिका को देखने के बाद कई यूजर्स ने रेड हार्ट, फायर और लविंग इमोजी कमेंट बॉक्स में पोस्ट किये हैं. नाओमिका को देखने के बाद एक यूजर लिखता है, 'इन्होंने तो खूबसूरती में डिंपल और ट्विंकल दोनों को ही पीछे छोड़ दिया, यह तो अपनी फैमिली की लीगेसी को आगे बढ़ा रही हैं'. दूसरा यूजर लिखता है, 'बहुत प्यारी और खूबसूरत'. तीसरे यूजर ने लिखा है, 'माशाल्लाह कोई इतना खूबसूरत कैसे हो सकता है'. अब नाओमिका को देख लोग प्यारे-प्यारे शब्दों से उनकी खूबसूरती की तारीफ कर रहे हैं. नाओमिका 20 साल की हैं और सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं. उनके इंस्टाग्राम पर 2 लाख से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.  वह इंस्टाग्राम पर अपनी और मां रिंकी खन्ना की खूबसूरत तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. वह फिल्मों में कब तक दस्तक देंगी, इसकी कोई जानकारी स्टार परिवार ने अभी तक साझा नहीं की है.  


 

