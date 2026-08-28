विज्ञापन

‘मिर्जापुर: द मूवी’ में खुलेंगे कालीन भैया और मुन्ना के अतीत के राज, जो सीरीज में कभी नहीं देखे गए

भारत की सबसे बड़ी ओटीटी फ्रेंचाइजी ‘मिर्जापुर’ पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है.

Read Time: 3 mins
Share
‘मिर्जापुर: द मूवी’ में खुलेंगे कालीन भैया और मुन्ना के अतीत के राज, जो सीरीज में कभी नहीं देखे गए
‘मिर्जापुर: द मूवी’ में खुलेंगे कालीन भैया और मुन्ना के अतीत के राज
NDTV

एक्सेल एंटरटेनमेंट और अमेजन एमजीएम स्टूडियोज की ‘मिर्जापुर: द मूवी' भारतीय सिनेमा की सबसे ज्यादा चर्चित फिल्मों में शामिल हो चुकी है. दमदार टीजर और ट्रेलर के बाद दर्शकों के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट और भी बढ़ गई है. भारत की सबसे बड़ी ओटीटी फ्रेंचाइजी ‘मिर्जापुर' पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने के लिए तैयार है. फिल्म में पंकज त्रिपाठी, अली फजल और दिव्येंदु लीड रोल में हैं और ‘मिर्जापुर' की दुनिया के पसंदीदा किरदारों को सिनेमाघरों में वापस लेकर आ रहे हैं.

फिल्म में दिखेगा अलग नजरिया

फिल्म को लेकर बढ़ती एक्साइटमेंट के बीच हाल ही में डायरेक्टर गुरमीत सिंह से पूछा गया कि इतने सालों से इन किरदारों को विकसित होते देखने और उनके सफर का हिस्सा बनने के बाद क्या फिल्म में किसी खास किरदार की कहानी ने उन्हें एक फिल्ममेकर के तौर पर ‘मिर्जापुर' की दुनिया को अलग नजरिए से देखने पर मजबूर किया. इस पर उन्होंने बताया कि फिल्म ने उन्हें किरदारों के नए पहलुओं को एक्सप्लोर करने के साथ-साथ ‘मिर्जापुर' की दुनिया की नई परतें खोजने का मौका दिया.

क्या बोले डायरेक्टर

डायरेक्टर गुरमीत ने कहा, 'फिल्म ने हमें एक खास मौका दिया कि हम अपने मुख्य किरदारों की नई परतें सामने लाएं और उनकी कुछ कहानियों को अलग तरीके से पेश करें. हमें उनके ऐसे पहलू देखने को मिलेंगे, जो शो में पहले कभी नहीं दिखे. इन नए पहलुओं से हम उन्हें और बेहतर समझ पाएंगे, उनके साथ जुड़ पाएंगे, उनसे सहानुभूति रख पाएंगे या शायद उन्हें पहले से ज्यादा नापसंद भी कर पाएंगे. हम बाबलू और गुड्डू को देखेंगे, जिनके मन में हमेशा इस हिंसा की दुनिया से बाहर निकलने का एक प्लान था. फिल्म में कालीन भैया और मुन्ना के अतीत से जुड़ी एक रहस्यमयी घटना भी सामने आएगी, जो उनके रिश्ते को परिभाषित करती है. साथ ही, हम बीना की कहानी की शुरुआत भी देखेंगे, जो झूठ और बलिदान से भरी एक ऐसी हलचल पैदा करेगी, जिससे बहुत कुछ बदल जाएगा.'

स्टारकास्ट

फिल्म की बड़ी स्टारकास्ट में अभिषेक बनर्जी, रसिका दुग्गल, मोहित मालिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, प्रमोद पाठक, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता शेखर गौर, श्वेता त्रिपाठी और सोनल एस चौहान भी शामिल हैं. ये सभी कलाकार ‘मिर्जापुर' की दुनिया के एक ऐसे अनकहे अध्याय को पर्दे पर लेकर आ रहे हैं, जिसकी कहानी पहले कभी नहीं दिखाई गई.

अमेजन एमजीएम स्टूडियोज और एक्सेल एंटरटेनमेंट द्वारा प्रस्तुत ‘मिर्जापुर: द मूवी' का निर्देशन गुरमीत सिंह ने किया है, जबकि इसकी कहानी पुनीत कृष्णा ने लिखी है. फिल्म को एक्सेल एंटरटेनमेंट के बैनर तले रितेश सिधवानी और फरहान अख्तर ने प्रोड्यूस किया है. कासिम जगमगिया और विशाल रामचंदानी इसके को-प्रोड्यूसर हैं. ‘मिर्जापुर: द मूवी' 4 सितंबर 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ें; 100 करोड़ की ओपनिंग के बाद 'टॉक्सिक' का बुरा हाल, रक्षाबंधन पर सुबह के शो रहे खाली

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mirzapur The Movie, Mirzapur Movie, Pankaj Tripathi, Ali Fazal, Bollywood
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com