KBC ही नहीं इस शो पर भी घर बैठे बड़े-बड़े इनाम जीत सकेंगे आप, अनिल कपूर देंगे सपने पूरे करने का मौका

स्टार प्लस के ‘इंडिया के टॉप 1% – द अनिल कपूर शो' के भव्य शुभारंभ को लेकर दर्शकों का उत्साह लगातार बढ़ रहा है. लेकिन अब इस रोमांच का हिस्सा केवल मंच पर मौजूद 100 प्रतियोगी ही नहीं होंगे. जियोहॉटस्टार की संवादात्मक ‘प्ले अलॉन्ग' सुविधा के माध्यम से दर्शक घर बैठे उसी समय शो में पूछे जाने वाले सवालों के जवाब दे सकेंगे. इसके साथ ही उन्हें स्मार्टफोन और स्मार्ट टीवी जैसे शानदार इनाम जीतने का मौका भी मिलेगा.

19 सितंबर को रात 8 बजे शुरू होने वाले इस खेल कार्यक्रम की मेजबानी अनिल कपूर करेंगे. इसमें 100 प्रतियोगी लगातार कठिन होते 13 चरणों में अपनी सोच और समझ का परिचय देंगे. खेल की शुरुआत में प्रत्येक प्रतियोगी के नाम ₹1 लाख की राशि होगी. गलत जवाब देने वाले प्रतियोगियों की राशि सामूहिक पुरस्कार राशि में जुड़ती जाएगी, जो बढ़कर ₹1 करोड़ तक पहुंच सकती है.

जहां मंच पर मौजूद प्रतियोगी अंतिम 1% सवाल तक पहुंचने के लिए अपनी तर्कशक्ति, सूझबूझ और बारीकियों को समझने की क्षमता का इस्तेमाल करेंगे, वहीं दर्शक जियोहॉटस्टार के माध्यम से उनके साथ यह खेल खेल सकेंगे. पूरा परिवार साथ बैठकर सवालों के जवाब दे सकता है, एक-दूसरे को चुनौती दे सकता है और पता लगा सकता है कि क्या उनकी सोच उन्हें भारत के शीर्ष 1% लोगों में जगह दिला सकती है. ‘इंडिया के टॉप 1% – द अनिल कपूर शो' का शुभारंभ 19 सितंबर को होगा. यह कार्यक्रम प्रत्येक शनिवार और रविवार रात 8 बजे स्टार प्लस और जियोहॉटस्टार पर प्रसारित होगा.