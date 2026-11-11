Ramayana Box Office Collection: कमाई के मामले में पीछे छूटे बड़े-बड़े, रणबीर कपूर की रामायण ने 6 दिन में तोड़े 4 फिल्मों के रिकॉर्ड

इंडियन सिनेमा की हिस्ट्री में सबसे दमदार सोमवार के बाद 'रामायण' ने सबसे शानदार मंगलवार भी रिकॉर्ड किया. यह एक और हिस्टॉरिक दिन रहा, जब फिल्म ने भारत में करीब 100 करोड़ (नेट) और दुनिया भर में 160 करोड़ (ग्रॉस) से ज्यादा की कमाई की. इस शानदार परफॉर्मेंस के साथ, नितेश तिवारी की यह फिल्म दुनिया भर में 1000 करोड़ के आंकड़े के करीब पहुंच गई है जबकि बॉक्स ऑफिस पर इसे अभी एक हफ्ता भी पूरा नहीं हुआ है.

'रामायण' का वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस अपडेट

रणबीर कपूर और यश अभिनीत इस फिल्म को 5 नवंबर को बेहतरीन रिव्यू मिले और दर्शकों की शुरुआती रिएक्शन भी काफी पॉजिटिव रहे. हालांकि फिल्म के बड़े पैमाने और उम्मीदों को देखते हुए बॉक्स ऑफिस की कमाई उम्मीद के मुताबिक नहीं रही. करीब 1600-2000 करोड़ के बजट वाली इस फिल्म के लिए शुरुआती वीकेंड में 507 करोड़ की कमाई कुछ कम मानी गई. लेकिन दिवाली के बाद की छुट्टियों में 'रामायण' ने बाजी पलट दी. गोवर्धन पूजा और भाई दूज की छुट्टियों का फायदा उठाते हुए फिल्म ने सोमवार और मंगलवार को जबरदस्त कमबैक किया. इसने दुनिया भर में 800 करोड़ का आंकड़ा आसानी से पार कर लिया और डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट, दोनों ही बाजारों में फिल्म को बहुत अच्छा मोमेंटम मिला.

मंगलवार (10 नवंबर) को 'रामायण' ने भारत में 94 करोड़ (नेट) की शानदार कमाई की, जिसने 'बाहुबली 2' के 59 करोड़ के रिकॉर्ड को काफी पीछे छोड़ दिया. पूरे भारत में फिल्म के कई शो 'हाउसफुल' रहे और देश भर में सभी नाइट शो में ऑक्यूपेंसी 80% से ज्यादा रही. इससे पहले सोमवार (9 नवंबर) को फिल्म ने 107 करोड़ (नेट) कमाए थे, जिससे चार दिनों के शुरुआती वीकेंड में इसकी कुल डोमेस्टिक कलेक्शन 200 करोड़ तक पहुंच गई. सिनेमाघरों में छह दिन पूरे होने के बाद 'रामायण' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर अब तक 440 करोड़ (नेट) और 526 करोड़ (ग्रॉस) की कमाई कर ली है.

'रामायण' के साथ एक समस्या इसकी विदेशी कमाई को लेकर रही. सोनी पिक्चर्स ने इंटरनेशनल मार्केट में डिस्ट्रिब्यूट किया और दुनिया भर में 59,000 स्क्रीन्स पर रिलीज किया, जो किसी भी बड़ी भारतीय फिल्म की रिलीज के मुकाबले लगभग छह गुना ज्यादा है. इसके बावजूद, उत्तरी अमेरिका में फिल्म की शुरुआती कमाई 12.2 मिलियन डॉलर रही, जबकि दूसरे मार्केट्स में यह मुश्किल से 11 मिलियन डॉलर का आंकड़ा पार कर पाई. लेकिन यहां भी सोमवार को हालात बदली और मंगलवार को भी यह बदलाव जारी रहा. अब तक 'रामायण' ने विदेशी मार्केट में 31.7 मिलियन डॉलर की कमाई कर ली है. इसके साथ ही छह दिनों में फिल्म की कुल वर्ल्डवाइड कमाई 823 करोड़ तक पहुंच गई है.

'रामायण' ने 'छावा' और 'पीके' की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ा

'रामायण' रोजाना की कमाई के मामले में 'आदिपुरुष' से पीछे चल रही थी. अब यह हर गुजरते दिन के साथ ऑल-टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्मों की लाइफटाइम कमाई को पीछे छोड़ रही है. सोमवार को इस फिल्म ने एसएस राजामौली की 'बाहुबली: द बिगिनिंग' (650 करोड़) को पीछे छोड़ दिया. मंगलवार को, एक और रिकॉर्ड-तोड़ दिन रहा जिसमें फिल्म ने 700 करोड़ और 800 करोड़ के आंकड़े को पार कर लिया. इसके साथ ही 'रामायण' ने रजनीकांत की '2.0' (691 करोड़), आमिर खान की 'पीके' (769 करोड़) और विक्की कौशल की 'छावा' (807 करोड़) जैसी बड़ी हिट फिल्मों की कुल कमाई को भी पीछे छोड़ दिया है.

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