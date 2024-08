जब ये तीन एक्ट्रेस एक साथ पहुंची थीं भारत-श्रीलंका के मैच में, 70 साल पुरानी की इस तस्वीर को देख याद आ जाएगा गुजरा जमाना

बॉलीवुड और क्रिकेट का नाता बहुत पुराना है. बहुत सी ऐसी बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं जिनके नाम क्रिकेट प्लेयर्स के साथ जुड़े और बहुत सी ऐसी भी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने शादी ही किसी क्रिकेटर से की. नए दौर में अनुष्का शर्मा का नाम इस मामले में सबसे ज्यादा रिलेवेंट है. जो विराट कोहली की वाइफ हैं. इससे पहले की बात करें तो नवाब मंसूर अली खान पटौदी से शर्मिला टैगोर ने शादी की थी. इसके अलावा भी बहुत सी जोड़ियां हैं जो क्रिकेट और बॉलीवुड के बीच बनी है. कुछ पुरानी तस्वीरें इस बात की गवाह है कि दोनों के बीच का ये साथ आज का नहीं है. शुरुआती दौर से ही बॉलीवुड हसीनाओं को क्रिकेट में इंटरेस्ट रहा है.

Meena Shorey, Begum Para and Nargis during cricket match in Sri Lanka (1954)