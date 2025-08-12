Saiyaara OTT Release Date: थियेटर में धूम मचाने के बाद जल्द ओटीटी पर आ रही है सैयारा, जानें कब होगी रिलीज

दर्शकों का दिल जीत चुकी रोमांटिक फिल्म, "सैय्यारा" बहुत जल्द ओटीटी पर आने वाली है. यह फिल्म नए चेहरों अहान पांडे और अनीत पड्डा के साथ लाखों दिलों पर राज कर रही है, जिन्होंने अपना बेस्ट परफॉर्म किया है. अपने पहले दिन ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है. सिनेमाघरों से कई वीडियो और तस्वीरें वायरल हुईं, जिनमें फैन्स दोनों की एक्टिंग के दीवाने होते देखे जा सकते हैं. फैन्स बेसब्री से फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे घर बैठे आराम से फिल्म का आनंद ले सकें और आखिरकार हमारे पास आपके लिए एक अच्छी खबर है.

Saiyaara OTT Release Date

इस बारे में कोई ऑफीशियल अपडेट नहीं आया है, लेकिन वाईआरएफ की कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने अपने सोशल मीडिया पर एक स्टोरी शेयर की है जिसमें दावा किया गया है कि फिल्म सितंबर में रिलीज हो रही है. ओटीटीफ्लिक्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक 'सैय्यारा' 12 सितंबर, 2025 को नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी और कास्टिंग डायरेक्टर शानू शर्मा ने इसे अपने सोशल मीडिया पर फिर से शेयर किया, जिससे इशारा मिलता है कि फिल्म अगले महीने नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी.

सैय्यारा के बारे में और जानकारी

मोहित सूरी के डायरेक्शन में बनी 18 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. यह फिल्म एक जर्नलिस्ट वाणी बत्रा और सबसे बड़ी सिंगिंग सेंसेशन बनने का सपना देखने वाले कृष कपूर की कहानी है. उनकी दुनियाएं उन्हें साथ लाती हैं. वे एक-दूसरे के प्यार में पागल हो जाते हैं. हालांकि उनकी लव स्टोरी में कोई बाधा नहीं है. 'सैय्यारा' इस बारे में है कि कैसे प्यार मुश्किलों पर जीत हासिल कर सकता है.

इस फिल्म ने अहान पांडे को वाईआरएफ के हीरो के रूप में भी लॉन्च किया. स्टूडियो ने मच अवेटेड सीरीज 'बिग गर्ल्स डोंट क्राई' में अपने शानदार काम से लोगों का दिल जीतने वाली अनीत पड्डा को अगली वाईआरएफ नायिका के रूप में चुना है.