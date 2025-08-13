इस एक्ट्रेस ने राज कपूर से ब्रेकअप के बाद उन्हीं के डॉक्टर से कर ली शादी, कभी निमोनिया का किया था इलाज

वैजयंती माला, बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने अभिनय और नृत्य से दर्शकों के दिलों पर राज किया. उनकी खूबसूरती और ग्रेस ने उस दौर में सभी को दीवाना बनाया. वैजयंती माला ने अपने करियर में कई बड़े सितारों जैसे देवानंद, शम्मी कपूर, राज कपूर, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र के साथ काम किया. उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब भाई, लेकिन पर्दे के पीछे भी उनके रोमांस की चर्चाएं भी जोरों पर रहीं. खास तौर पर राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्तों की खबरें सुर्खियों में रहीं.

राज कपूर के साथ वैजयंती माला की नजदीकियों की खबरों ने इतना तूल पकड़ा कि राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर नाराज हो गई थीं. कहा जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर होटल में रहना शुरू कर दिया था. उनकी वापसी की शर्त पर हुई थी कि राज कपूर वैजयंती माला के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे. इन विवादों ने वैजयंती माला के करियर को पर भी असर डाला और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

हालांकि आखिरकार वैजयंती माला को फिर प्यार हुआ और इस बार ये रिश्ता शादी में बदल गया. उनकी जिंदगी में राज कपूर के डॉक्टर चमनलाल बाली आए और 10 मार्च 1968 को उनसे शादी रचा ली. चमनलाल उस समय पहले से शादीशुदा थे और तीन बच्चों के पिता थे. वे वैजयंती माला के बड़े फैन थे. इस शादी ने एक्ट्रेस के फैन्स को चौंका दिया, लेकिन वैजयंती माला ने अपने फैसले से साबित किया कि प्यार में कोई बंधन नहीं होता. उनकी यह अनोखी प्रेम कहानी और शानदार करियर आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है.