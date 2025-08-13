विज्ञापन

इस एक्ट्रेस ने राज कपूर से ब्रेकअप के बाद उन्हीं के डॉक्टर से कर ली शादी, कभी निमोनिया का किया था इलाज

एक्ट्रेस की लव लाइफ किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रही है. इन्होंने अपने जमाने के टॉप एक्टर्स के साथ काम किया और खूब शौहरत भी कमाई थी.

Read Time: 2 mins
Share
इस एक्ट्रेस ने राज कपूर से ब्रेकअप के बाद उन्हीं के डॉक्टर से कर ली शादी, कभी निमोनिया का किया था इलाज
हैप्पी बर्थडे वैजयंती माला
नई दिल्ली:

वैजयंती माला, बॉलीवुड की एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने अपने अभिनय और नृत्य से दर्शकों के दिलों पर राज किया. उनकी खूबसूरती और ग्रेस ने उस दौर में सभी को दीवाना बनाया. वैजयंती माला ने अपने करियर में कई बड़े सितारों जैसे देवानंद, शम्मी कपूर, राज कपूर, दिलीप कुमार और धर्मेंद्र के साथ काम किया. उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री दर्शकों को खूब भाई, लेकिन पर्दे के पीछे भी उनके रोमांस की चर्चाएं भी जोरों पर रहीं. खास तौर पर राज कपूर और दिलीप कुमार के साथ उनके रिश्तों की खबरें सुर्खियों में रहीं.

राज कपूर के साथ वैजयंती माला की नजदीकियों की खबरों ने इतना तूल पकड़ा कि राज कपूर की पत्नी कृष्णा राज कपूर नाराज हो गई थीं. कहा जाता है कि उन्होंने अपने बच्चों के साथ घर छोड़कर होटल में रहना शुरू कर दिया था. उनकी वापसी की शर्त पर हुई थी कि राज कपूर वैजयंती माला के साथ दोबारा काम नहीं करेंगे. इन विवादों ने वैजयंती माला के करियर को पर भी असर डाला और उन्हें कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा.

हालांकि आखिरकार वैजयंती माला को फिर प्यार हुआ और इस बार ये रिश्ता शादी में बदल गया. उनकी जिंदगी में राज कपूर के डॉक्टर चमनलाल बाली आए और 10 मार्च 1968 को उनसे शादी रचा ली. चमनलाल उस समय पहले से शादीशुदा थे और तीन बच्चों के पिता थे. वे वैजयंती माला के बड़े फैन थे. इस शादी ने एक्ट्रेस के फैन्स को चौंका दिया, लेकिन वैजयंती माला ने अपने फैसले से साबित किया कि प्यार में कोई बंधन नहीं होता. उनकी यह अनोखी प्रेम कहानी और शानदार करियर आज भी लोगों के लिए प्रेरणा है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Vaijayanti Mala, Chamanlal Bali, Vaijayanti Mala Childhood Photo, Vaijayanti Mala Bachpan Ki Photo, Vaijayanti Mala Unseen Photo, Vyjayanthimala, Vyjayanthimala Young, Vyjayanthimala Photos, Vyjayanthimala Pics, Actress Vaijayanti Mala, Vaijayanti Mala Marriage, Vaijayanti Mala Husband Chamanlal Bali, Vaijyanti Mala Married Life, Vaijayanti Mala Marriage Photos, Vaijayanti Mala Movies, Vaijayanti Mala Husband, Vaijayanti Mala Love Life, Raj Kapoor, Dilip Kumar
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com