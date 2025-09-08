कभी पेट भरने को तरसे, आज एक बार के 5 लाख लेते हैं शाहरुख खान के हमशक्ल इब्राहिम कादरी, IPL मैच से बदली किस्मत

शाहरुख खान का नाम सुनते ही करोड़ों लोगों के दिल धड़कने लगते हैं. लेकिन सोचिए, अगर अचानक आपकी नजर किसी ऐसे शख्स पर पड़ जाए जो हूबहू किंग खान जैसा दिखता हो? जी हां गुजरात के जूनागढ़ के रहने वाले इब्राहिम कादरी को देखकर लोगों को अक्सर यही एहसास होता है कि मानो उनके सामने खुद शाहरुख खान खड़े हों. आज इब्राहिम की पहचान पूरे देश में एक सेलिब्रिटी लुकअलाइक के तौर पर हो चुकी है. वो स्टेज शो, इवेंट्स और पब्लिक अपीयरेंस में जाते हैं और 5 लाख रुपए तक चार्ज करते हैं. जहां भी जाते हैं, लोग उनके साथ सेल्फी लेने के लिए टूट पड़ते हैं.

जब दो वक्त की रोटी के लाले थे

इब्राहिम कादरी का आज का स्टारडम जितना चमकदार है, उनका अतीत उतना ही संघर्षों से भरा रहा. कभी वो जूनागढ़ में होर्डिंग पेंट करने का काम करते थे. उस वक्त उनकी कमाई इतनी कम थी कि कई बार दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था. खुद इब्राहिम ने एक इंटरव्यू में बताया, 'मेरी ज़िंदगी कठिनाइयों से भरी थी. कभी काम नहीं मिलता था तो भूखे भी रहना पड़ता था. उस वक्त सोचा भी नहीं था कि एक दिन लोग मुझे शाहरुख खान के नाम से जानेंगे'.

IPL मैच से बनी किस्मत की स्क्रिप्ट

साल 2017 में राजकोट में हुए एक IPL मैच ने इब्राहिम की ज़िंदगी का पूरा ट्रैक बदल दिया. उस मैच में इब्राहिम आम दर्शक की तरह पहुंचे थे. लेकिन जैसे ही भीड़ ने उन्हें देखा, लोग समझ बैठे कि खुद शाहरुख खान स्टेडियम में आ गए हैं. फैन-फॉलोइंग इतनी पागलपन वाली थी कि स्टेडियम के बाहर अफरा-तफरी मच गई. लोग उनके पीछे दौड़ने लगे और सुरक्षाकर्मियों को हालात संभालने पड़े. यही वो पल था जिसने इब्राहिम कादरी की तकदीर बदल दी.

अब है स्टार जैसी लाइफस्टाइल

आज इब्राहिम कादरी सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव रहते हैं. उनके वीडियो, फोटो और रील्स पर लाखों व्यूज आते हैं. कई बार लोग उनकी तस्वीर देखकर कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये सच में शाहरुख हैं या उनका डुप्लीकेट. इब्राहिम मानते हैं कि शाहरुख खान जैसी पहचान पाना उनके लिए सपने जैसा है. वो कहते हैं, 'मैं हमेशा से शाहरुख खान का फैन रहा हूँ. कभी सोचा भी नहीं था कि लोग मुझे उन्हीं की तरह प्यार देंगे. मेरी ज़िंदगी का हर मोड़ सिर्फ उनकी वजह से बदला'. इब्राहिम अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इवेंट्स के लिए बुलाए जाते हैं. वहां भी लोग उन्हें देखते ही चौंक जाते हैं और शाहरुख शाहरुख चिल्लाने लगते हैं.