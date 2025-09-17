मिस वर्ल्ड से हेल्थ वर्ल्ड तक: मनुषी छिल्लर ने मुंबई में शुरू किया सोमा वेलनेस

मिस वर्ल्ड और बॉलीवुड एक्टर मनुषी छिल्लर अब एक नए सफर पर निकल पड़ी हैं. ग्लैमर की दुनिया से निकलकर उन्होंने हेल्थ और वेलनेस के क्षेत्र में कदम रखा है. मुंबई में उन्होंने अपने पिता डॉ. मित्रा बसु छिल्लर के साथ मिलकर सोमा वेलनेस नाम का हेल्थ और रीजेनेरेटिव मेडिसिन सेंटर लॉन्च किया है. मनुषी का बैकग्राउंड मेडिकल का रहा है. डॉक्टर बनने की पढ़ाई कर रही थीं, लेकिन मिस वर्ल्ड का खिताब और फिल्मों ने उन्हें एक अलग रास्ते पर ला दिया. अब वही मेडिकल नॉलेज और पैशन, उन्होंने अपने पिता के तजुर्बे के साथ जोड़कर सोमा वेलनेस को शुरू किया है.

मनुषी छिल्लर का कहना है, “सोमा मेरे लिए पैशन प्रोजेक्ट है. बचपन से मैंने अपने पिता को लोगों की हेल्थ सुधारते देखा है. भारत को वर्ल्ड-क्लास, साइंस-बेस्ड वेलनेस की जरूरत है और सोमा उसी दिशा में एक कदम है.”

रीजेनेरेटिव मेडिसिन और वेलनेस के लिए अब तक लोग अमेरिका या यूरोप जाते थे, लेकिन सोमा वेलनेस यही सुविधाएं भारत में दे रहा है. दिलचस्प बात ये है कि यहां न सिर्फ भारतीय बल्कि इंटरनेशनल पेशेंट्स भी इलाज कराने पहुंच रहे हैं. मनुषी के लिए ये सफर मिस वर्ल्ड के ताज से लेकर हेल्थ केयर एंटरप्रेन्योर बनने तक का है. और ये साफ दिखता है कि अब वो सिर्फ फिल्मों में ही नहीं, बल्कि लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने में भी बड़ा रोल निभाना चाहती हैं.