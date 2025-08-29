विज्ञापन

खेसारी-पवन को टक्कर देने आए मनोज तिवारी, 15 साल पुराने गाने को किया ऐसा री-क्रिएट, चंद घंटों में बना यूट्यूब ट्रेंडिंग

भोजपुरी इंडस्ट्री में मनोज तिवारी का खूब दबदबा है. उनकी फैन फॉलोइंग बहुत तगड़ी है. जैसे ही उनका कोई गाना आता है तो फैंस उसके दीवाने हो जाते हैं.

मनोज तिवारी का नया गाना जब से चढ़ल बा जवानी रिलीज
नई दिल्ली:

मनोज तिवारी (Manoj Tiwari) भोजपुरी इंडस्ट्री की शान हैं. वो राजनीति में एक्टिव हैं फिर भी अपनी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं. उनके गाने आज भी रिलीज होते रहते हैं और लोगों से खूब प्यार भी मिलता है. मनोज तिवारी का अंदाज फैंस का दिल जीत लेता है जिसकी वजह से जैसे ही उनका कोई गाना आता है तो वो इंटरनेट पर ट्रेंड करने लगता है. मनोज तिवारी का एक नया गाना आया है, जिसे 2 दिन में ही मिलियन में व्यूज मिल गए हैं. उनके इस गाने का नाम जब से चढ़ल बा जवानी (Jab Se Chadhal Ba Jawani Song)  है.

पारस और गरिमा ने लगाए ठुमके

मनोज तिवारी के गाने जब से चढ़ल बा जवानी यूट्यूब पर दसवें नंबर पर ट्रेंड कर रहा है. इस गाने में पारस और गरिमा जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं. उनके डांस मूव्स भी शानदार हैं. उनके साथ ही मनोज तिवारी भी गाने में नजर आए हैं. ये गाना दो दिन पहले ही रिलीज हुआ है और इसके अब तक 3.4 मिलियन व्यूज हो चुके हैं. दो दिन में ही गाने से ऐसा धमाल कर दिया है तो आने वाले समय में ये बवाल काट देगा. ट्रेंडिंग लिस्ट में नंबर 10 से 1 पर पहुंच जाएगा.

फैंस को पसंद आया गाना

मनोज तिवारी के गाने जब से चढ़ल बा जवानी को लोग खूब देख रहे हैं और प्यार भी लुटा रहे हैं. एक फैन ने लिखा-पुराने खिलाड़ी आ गए मैदान में. दूसरे ने लिखा-शेर बूढ़ा हो सकता है, मगर शिकार करना कभी नहीं भूलता… मनोज तिवारी वही शेर हैं भोजपुरी गायकी के. एक ने लिखा- लौट आया शेर फिर से उसी अंदाज में, किताबों पर धूल जमने से, कहानी खत्म नहीं हुआ करते मेरे भाई. दूसरे ने लिखा- मनोज तिवारी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के वो महान एक्टर और गायक हैं जिनका अभिनय देखते ही बनता है. इन्होंने एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्म दी और अपनी दमदार आवाज से कई सुपरहिट गीत भी गाए. जो आज भी हिट है.

Manoj Tiwari, Jab Se Chadhal Ba Jawani Song, Manoj Tiwari New Song, Manoj Tiwari Song
