हिन्दी सिनेमा की सबसे बड़ी Flop फिल्म का ये गाना सुन फूट- फूट कर आज भी रोती हैं बेटियां, मां का फटता है कलेजा

हिन्दी सिनेमा की आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर कमाल नहीं कर पाई, लेकिन इस फिल्म का एक गाना ऐसा है, जिसे सुनने के बाद बेटियां फूट- फूट कर रोने लगती थी.  

नई दिल्ली:

हिन्दी सिनेमा में ऐसी कई हिट फिल्में हैं, जिनके गाने आज भी लोग गुनगुनाते हैं और भूले नहीं हैं. वहीं आज हम आपको एक ऐसी फिल्म के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तहलका तो नहीं मचाया, लेकिन इस फिल्म का एक गाना सुन आज भी बेटियों का कलेजा फट जाता है और वह फूट- फूट कर रोने लगती है. आइए जानते हैं फिल्म और गाने के बारे में.

मनोज बाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म का हिट गाना

हम जिस फिल्म की बात कर रहे हैं उसका नाम 'पिंजर' है, जो साल 2003 में रिलीज हुई थी. बता दें, इस फिल्म में मनोज बाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर मुख्य भूमिका में थे. दोनों ही शानदार कलाकार हैं, बावजूद इसके फिल्म बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुई थी. हालांकि फिल्म दर्शकों के दिल पर नहीं छा पाई थी, लेकिन फिल्म का एक गाना, जिसका नाम 'चरखा चलाती मां' है,  उस समय काफी हिट रहा था, जिसे सुनने के बाद आज भी हर किसी की आंखें नम हो जाती है.

बता दें, गाने में मां के दर्द और समाज की कड़वी सच्चाई को बखूबी दर्शाया गया है. इस गाने को सिंगर प्रीति उत्तम सिंह ने गाया था. वहीं गाने का म्यूजिक दिल को छू लेने वाला है.

गाना सुन इमोशनल हो जाती हैं बेटियां 

'चरखा चलाती मां' गाने का हर एक बोल इतना इमोशनल है कि इसे सुनने के बाद बेटिया का कलेजा फट कर हाथ में आ जाता है. साथ ही फिल्म में इस गाने को जिस तरह से फिल्माया गया है, उसे देखने के बाद पता चलता है कि बच्चे के बिछड़ने और परिवार के बिखरने के बाद एक मां कितना तड़पती है.

आपको बता दें, मनोज बाजपेयी और उर्मिला मातोंडकर की फिल्म अमृता प्रीतम का प्रसिद्ध उपन्यास 'पिंजर' पर आधारित थी, जिसके डायरेक्शन  चंद्रप्रकाश द्विवेदी ने किया था. फिल्म की कहानी भारत- पाकिस्तान के बंटवारे के दौरान हिंदुओं और मुसलमानों की समस्याओं पर आधारित थी.

