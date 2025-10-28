मनीषा कोइराला ने स्पिरिचुअलिटी और ज़िंदगी पर कहा- जिंदगी से अलग नहीं मौत, 'तुम वैसे ही मरते हो जैसे जीते थे'

मनीषा कोइराला ने हाल ही में स्पिरिचुअलिटी और बौद्ध धर्म की शिक्षाओं से मिली अपनी ज़िंदगी की सीख पर एक दिल को छू लेने वाला पोस्ट शेयर किया. अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक्ट्रेस ने बौद्ध राजशाही की अपनी हालिया विज़िट और ज़िंदगी को समझने की कुछ तस्वीरें शेयर कीं. उन्होंने लिखा, "मैं हमेशा से मौत को समझना चाहती थी — कहीं गहरे में, मुझे लगा कि इसे सही मायने में समझने पर, शायद मेरा इससे डर भी खत्म हो जाए. मेरी खोज मुझे द तिब्बतन बुक ऑफ़ लिविंग एंड डाइंग तक ले गई, जहां एक लाइन ने मुझे बहुत प्रभावित किया: "तुम वैसे ही मरते हो जैसे तुम जीते थे." वे शब्द मेरे साथ रहे और बार्डो — मौत और पुनर्जन्म के बीच की जगह — की गहरी शिक्षाओं का रास्ता खोल दिया.”

उन्होंने आगे कहा, "2008/09 में मैं चोकी न्यिमा रिनपोछे से मिलने जाती थी. मुझे याद है मैंने उनसे पूछा था, "मेरी ज़िंदगी का मकसद क्या है?" उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, "यह तुम्हारा सवाल नहीं है — यह एक वेस्टर्न सवाल है." “मैं उनकी समझ से हैरान हुई और बहुत ज़्यादा प्रभावित भी हुई.” कोइराला ने आगे लिखा, “सालों बाद, जब मैंने उनसे बार्डो के बारे में पूछा, तो उन्होंने मुझे योंगे मिंग्युर रिनपोछे के पास भेजा. उनकी कुछ क्लास में जाने के बाद, मैं व्यस्त हो गई. इस साल तक, जब मुझे 30-40 लोगों के एक छोटे ग्रुप के साथ उनके रिट्रीट में शामिल होने के लिए बुलाया गया. वे चार दिन मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट बन गए. मुझे एहसास हुआ कि मैं जो खोज रही थी, वह हमेशा यहीं था — इन शिक्षाओं के अंदर और मेरे अंदर.



इस बारे में और बताते हुए, मनीषा ने लिखा, "मिंग्युर रिनपोछे एक बहुत कम मिलने वाले गुरु हैं — उनकी खुशी, विनम्रता और साफ़गोई सबसे गहरी समझ को भी आसान और ज़िंदा महसूस कराती है. वह सिर्फ़ शब्दों से नहीं बल्कि अनुभव से — अपनी मौजूदगी, अपनी हंसी और जो शांति वह फैलाते हैं, उससे सिखाते हैं. मुझे सबसे ज़्यादा यह पसंद है कि वह कैसे पुराने बौद्ध ज्ञान को मॉडर्न साइंस से जोड़ते हैं. अक्सर क्वांटम फ़िज़िक्स और चल रही साइंटिफ़िक स्टडीज़ का ज़िक्र करते हैं जो मन और चेतना के स्वभाव के साथ खूबसूरती से मेल खाती हैं.”

एक्ट्रेस ने लिखा, "जब भी ज़िंदगी इजाज़त दे, मैं उनके जॉय ऑफ़ लिविंग और पाथ ऑफ़ लिबरेशन कोर्स जारी रखूंगी — इस असाधारण ज्ञान में और गहराई से उतरने के लिए जो दिल और दिमाग, परंपरा और साइंस को जोड़ता है. बार्डो के बारे में सीखना यह याद दिलाता है कि ज़िंदगी और मौत अलग नहीं हैं और जागृति यहीं, अभी शुरू होती है. इस अनुभव के लिए बहुत आभारी हूं."

जिन लोगों को नहीं पता, उनके लिए बता दें कि मनीषा कोइराला असल में काठमांडू नेपाल की रहने वाली हैं. वह नेपाल के एक जाने-माने पॉलिटिकल परिवार से हैं. उनके दादा, बिश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, देश के पहले डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए प्राइम मिनिस्टर थे. प्रोफेशनल फ्रंट पर बात करें तो एक्ट्रेस ने 1991 में सुभाष घई की डायरेक्ट की हुई फिल्म सौदागर से डेब्यू किया था. इसके अलावा, उन्होंने "1942: ए लव स्टोरी, दिल से, खामोशी: द म्यूजिकल, बॉम्बे, और दूसरी फिल्मों में शानदार परफॉर्मेंस दी.

