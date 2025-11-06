टेंशन...डिप्रेशन से बचाती है ये एक्सरसाइज, मनीषा कोइराला ने वीडियो शेयर कर दिखाया कैसे करते हैं एरियल योग

अभिनेत्री मनीषा कोइराला हेल्थ को लेकर काफी सतर्क रहती हैं और सोशल मीडिया पर प्रशंसकों के साथ अक्सर पोस्ट साझा करती रहती हैं. इन वीडियो में वह न केवल ध्यान और योग करती बल्कि इनके जरिए फॉलोअर्स को भी प्ररित करती हैं. अभिनेत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक वीडियो साझा किया, जिसमें वह एरियल योग करती नजर आईं. वीडियो मोंटाज के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा 'ट्रस्ट'.

एरियल योग खास इसलिए है क्योंकि यह सरलता से पूरे शरीर को मजबूती प्रदान करता है. वीडियो में मनीषा सिल्क हैमॉक पर लटकते हुए विभिन्न आसनों में उतरते-चढ़ते देखी जा सकती हैं. वह कभी उल्टे लटककर स्ट्रेचिंग करती है तो कभी संतुलन बनाते हुए कोर मसल्स को एक्टिव करती हुई दिखती हैं.

एरियल योग, जिसे एंटी-ग्रैविटी योग या फ्लाइंग योग भी कहा जाता है, इस अभ्यास में सिल्क या फैब्रिक से बने हैमॉक का उपयोग किया जाता है, जो छत से लटका होता है. यह योग, पिलाटेस और एरियल एक्रोबेटिक्स का मिश्रण है.

सवाल उठता है कि एरियल योग का अभ्यास कैसे करें? इस पर एक्सपर्ट बताते हैं कि एरियल योग का अभ्यास स्टूडियो में प्रशिक्षित इंस्ट्रक्टर की देखरेख में करना चाहिए, लेकिन घर पर भी बेसिक स्तर पर शुरू किया जा सकता है.

बेसिक स्टेप्स पर नजर डालें तो हैमॉक के पीछे खड़े होकर पहले पैर अंदर डालें. फिर धीरे-धीरे शरीर को झुलाएं. शुरुआत में सिटिंग पोज (जैसे चेयर आसन) से शुरू करें और हैमॉक पर बैठकर पैरों को फैलाएं. फिर इनवर्शन (उल्टा लटकना) ट्राई करें. कमर पर फैब्रिक लपेटकर सिर नीचे करें, हाथों से पकड़ें. 5-10 गहरी सांसों तक होल्ड करें.

एरियल योग के अभ्यास से कई लाभ मिलते हैं, हालांकि एक्सपर्ट गर्भवती महिलाओं और हाई ब्लड प्रेशर के मरीजों को सावधानी के साथ या देखरेख में करने की सलाह देते हैं. एरियल योग पूरे शरीर को मजबूत बनाता है. कोर, हाथ-पैरों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं. रीढ़ की हड्डी का डीकंप्रेशन जो पीठ दर्द कम करता है, लचीलापन बढ़ता है. तनाव, चिंता और डिप्रेशन में कमी आती है, नींद बेहतर होती है.

