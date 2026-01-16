विज्ञापन

70 साल के इस हीरो की फिल्म ने मचाया गदर, चार दिन में कमाए 200 करोड़, द राजा साब को चटाई धूल

सिर्फ 4 दिन में इस फिल्म ने निकाला बजट
नई दिल्ली:

बीती 9 जनवरी को रिलीज हुई प्रभास की फिल्म द राजा साब का बॉक्स ऑफिस पर बुरा हाल हो रहा है. फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं और फिल्म अभी तक अपनी बजट तक नहीं निकाल पाई है. वहीं उनके बाद रिलीज हुई 70 साल के एक हीरो ने सिर्फ 5 दिन में अपनी फिल्म का बजट निकाल लिया है और बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई कर रही है. तेलुगु सिनेमा के दिग्गज अभिनेता चिरंजीवी एक बार फिर बॉक्स ऑफिस पर छा गए हैं. उनकी नई फिल्म 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' ने रिलीज के सिर्फ पांचवें दिन ही दुनिया भर में 200 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया है. यह फिल्म दर्शकों के बीच जबरदस्त हिट साबित हो रही है और लगातार अच्छी कमाई कर रही है.

मना शंकर वरप्रसाद गारु की कास्ट

'मना शंकर वरप्रसाद गारु' में चिरंजीवी के साथ नयनतारा मुख्य भूमिका में हैं. यह एक एक्शन से भरपूर पारिवारिक मनोरंजक फिल्म है, जिसे अनिल रविपुड़ी ने निर्देशित किया है. प्रोड्यूसर साहू गरपति और सुष्मिता कोनिडेला ने इसे शाइन स्क्रीन्स और गोल्ड बॉक्स एंटरटेनमेंट्स के बैनर तले बनाया है. संगीत भीम्स सेसिरोलियो ने दिया है, जो दर्शकों को खूब पसंद आ रहा है. 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' में विजय वेंकटेश ने भी एक खास कैमियो किया है, जिससे फैंस काफी उत्साहित हैं.

मना शंकर वरप्रसाद गारु को देखने के वालों की भीड़

'मना शंकर वरप्रसाद गारु' की बजट करीब 200 करोड़ रुपये है, जो फिल्म ने वसूल लिया है. वहीं प्रभास की फिल्म द राजा साब का बजट करीब 400 करोड़ रुपये है. यह फिल्म अपने बजट से काफी दूर है. रिलीज के बाद से ही 'मना शंकर वरप्रसाद गारु' में जबरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है. खासकर कोस्टल आंध्र इलाके में थिएटर्स में हाउसफुल दिख रहे हैं. इतनी डिमांड है कि कई सिनेमाघरों में मिडनाइट शो भी लगाए जा रहे हैं. ट्रेड एक्सपर्ट्स का कहना है कि यह चिरंजीवी की तीसरी ऐसी फिल्म है, जिसने 200 करोड़ का क्लब पार किया है. इससे पहले 'सई रा नरसिम्हा रेड्डी' और 'वाल्टेयर वीरय्या' ने यह मुकाम हासिल किया था.

