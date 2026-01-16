स्पिरिट की रिलीज डेट आई सामने, इस दिन रिलीज होगी प्रभास की फिल्म

Spirit release date: प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘स्पिरिट' अब आधिकारिक तौर पर अपनी रिलीज डेट के साथ सुर्खियों में है. बीते दिनों फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आया था, जिसे खूब पसंद किया गया था. स्पिरिट' को 5 मार्च 2027 को दुनिया भर में थिएटर्स में रिलीज किया जाएगा, जो ईद के त्योहार के ठीक पहले है. यह तारीख फेस्टिवल रिलीज के रूप में बहुत बड़ी मानी जा रही है, क्योंकि ऐसे मौके पर दर्शकों की भीड़ थिएटर्स में उमड़ती है. यह फिल्म संदीप रेड्डी वांगा के निर्देशन में बन रही है, जो पहले ‘एनिमल' जैसी हिट फिल्म दे चुके हैं.
कब रिलीज होगी ‘स्पिरिट'
‘‘एनिमल' की सफलता के बाद भूषण कुमार और संदीप रेड्डी वांगा फिर से साथ आए हैं. प्रोड्यूसर्स में भूषण कुमार, प्रणय रेड्डी वांगा, कृष्ण कुमार और प्रभाकर रेड्डी वांगा शामिल हैं. फिल्म को बड़े पैमाने पर बनाया जा रहा है, जिसमें बहादुर और गहन कहानी होने का वादा किया गया है.
Spirit release date :-)#Spirit pic.twitter.com/PyUrDoxw7d— Sandeep Reddy Vanga (@imvangasandeep) January 16, 2026
‘स्पिरिट' का लुक
प्रभास इस फिल्म में एक दमदार किरदार में नजर आएंगे. रिपोर्ट्स के मुताबिक, वे एक सख्त पुलिस अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, जो अपराधियों से भिड़ता है. उनके साथ तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिका में हैं, जो एक नया और आकर्षक किरदार निभा रही हैं. फिल्म में विवेक ओबेरॉय भी अहम रोल में हैं. नए साल 2026 पर जारी पहले लुक पोस्टर में प्रभास का घायल और रफ लुक काफी चर्चा में रहा, जिसमें तृप्ति उनके साथ दिखीं. फैंस इसे ‘एनिमल' जैसा इंटेंस बता रहे हैं.
