70 का हीरो, 6 दिन और 200 करोड़ पार कमाई, द राजा साब को साउथ की इस फिल्म ने दी धोबी पछाड़

The Raja Saab-Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection Worldwide: चिरंजीवी की कॉमेडी ड्रामा फिल्म ने जहां 6 दिनों में 200 करोड़ बजट वसूल लिया है तो वहीं 8 दिनों में प्रभास की द राजा साब का कलेक्शन धीमा हो गई है.  

The Raja Saab, Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Collection: 70 वर्षीय सुपरस्टार चिरंजीवी की मन शंकर वर प्रसाद का बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्मेंस अच्छा देखने को मिल रहा है. जहां के केवल 6 दिनों में 8 दिन पहले रिलीज हुई प्रभास की द राजा साब को पछाड़ दिया है. इतना ही नहीं फिल्म ने दुनियाभर में कमाई के साथ 200 करोड़ का बजट की कमाई हासिल कर ली है. बॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनिल्क के शुरुआती आंकड़ों के अनुसार, वर्ल्डवाइड जहां मन शंकर वर प्रसाद ने 200.1 करोड़ की कमाई हासिल कर ली है. जबकि द राजा साब का आंकड़ा 8 दिनों में दुनियाभर में 193 करोड़ ही हो पाया है. 

मन शंकर वर प्रसाद का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 6 | Mana Shankara Vara Prasad Garu Box Office Day 6

9.35 करोड़ की कमाई प्री रिलीज के साथ पहले दिन 32.25 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की थी. इसके बाद दूसरे दिन 18.75 करोड़ का कलेक्शन हुआ. तीसरे दिन 19.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की है. जबकि चौथे दिन 22 करोड़ का कलेक्शन फिल्म ने हासिल किया. वहीं पांचवे दिन कमाई 19.5 करोड़ रही है और छठे दिन यह आंकड़ा 18.5 करोड़ रहा है. इसके बाद भारत में फिल्म की कमाई 139.85 करोड़ हो गई है. 

द राजा साब की 8 दिनों में कमाई | Prabhas The Raja Saab Box Office

9.15 करोड़ की प्री रिव्यू कलेक्शन के साथ पहले दिन द राजा साब ने 53.75 करोड़ की ओपनिंग हासिल की थी. वहीं दूसरे दिन 26 करोड़, तीसरे दिन 19.1 करोड़, चौथे दिन 6.6 करोड़, पांचवे दिन 4.8 करोड़, छठे दिन 5.35 करोड़, सातवें दिन 5.5 करोड़ की कमाई फिल्म ने हासिल की, जिसके बाद पहले हफ्ते में 130.25 करोड़ का आंकड़ा पार हुआ. वहीं आठवें दिन 3.5 करोड़ कमाई हो गई. इसके बाद भारत में 133.75 करोड़ की कमाई फिल्म कर पाई है, जिसमें तेलुगू में 109.95 करोड़, हिंदी में 22.13 करोड, तमिल में 1.07 करोड़, कन्नड़ में 37 लाख और मलयालम में 23 लाख की कमाई फिल्म ने की है. 
 

