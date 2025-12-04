विज्ञापन

74 साल की उम्र में सनकी किलर बना ये एक्टर, करता है लड़कियों की हत्या, फिल्म देख याद आ जाएगा साइनाइड मोहन

ममूटी की फिल्म कलमकावल को लेकर जबरदस्त चर्चा है. अफवाहें हैं कि उनका किरदार कुख्यात सीरियल किलर साइनाइड मोहन से प्रेरित है. जिसने शादी का झांसा देकर 20 महिलाओं की जान ली थी.

Read Time: 2 mins
Share
74 साल की उम्र में सनकी किलर बना ये एक्टर, करता है लड़कियों की हत्या, फिल्म देख याद आ जाएगा साइनाइड मोहन
बेरहम हत्यारे साइनाइड मोहन से इंस्पायर्ड है ममूटी का किरदार
नई दिल्ली:

मलयालम सिनेमा में एक बार फिर तूफान आने वाला है. डेब्यू डायरेक्टर जितिन के जोसे की फिल्म कलमकावल रिलीज के बिल्कुल करीब है और दर्शकों की धड़कनें पहले ही तेज होकर कानों में गूंजने लगी हैं. वजह साफ है, ममूटी की धमाकेदार वापसी. हेल्थ इश्यू की वजह से छोटे ब्रेक के बाद लौट रहे ममूटी इस बार पर्दे पर एंटी हीरो का किरदार निभा रहे हैं. टीजर में उनका डायलॉग सबसे बड़ा सुख इंसान को मारने में है” सुनकर फैंस और हैरान हैं. और अनुमान लगाया जा रहा है कि ये रोल शायद अब तक का उनका सबसे डार्क परफॉर्मेंस साबित हो सकता है. और इसी बीच एक रूमर ये भी है कि क्या ये किरदार कुख्यात सीरियल किलर साइनाइड मोहन से इंस्पायर्ड है?

ये भी पढ़ें: 150 बॉडीगार्ड और 800 साड़ियां रखने वाली तान्या मित्तल की इतनी है नेटवर्थ, हर महीने कमाती हैं 6 लाख रुपये

कौन था ‘साइनाइड मोहन'?

कर्नाटक के एक छोटे से गांव से निकला मोहन कुमार बाहर से एक मासूम, सादा प्राथमिक स्कूल टीचर था. लेकिन उसके अंदर एक खौफनाक दरिंदा छिपा था. तीन शादियां, दो-दो बच्चे लेकिन किसी पत्नी को उसके असली रूप की भनक तक नहीं थी. 2000 के दशक में, उसने गरीब और समाज से ‘ओवरएज' घोषित लड़कियों को शिकार बनाना शुरू किया. बस स्टैंड, शहरों की भीड़, मीठी बातें, एक ही जाति का होने का ड्रामा, और फिर शादी का झांसा देकर वो लड़कियों को फांसता. जब लड़कियां उसके साथ भागती तब आता असली खौफनाक पल. अगली सुबह मंदिर जाने की बात करता और गर्भनिरोधक दवा के नाम पर उन्हें साइनाइड दे देता. उसकी शिकार महिलाओं की लाशें लेडीज टॉयलेट में मिलतीं, गहने गायब, और मोहन हवा हो जाता.

कैसे खुला राज?

2009 में अनिता मूल्या की मौत ने केस को जंगल की आग की तरह फैला दिया. पुलिस ने पहली बार पैटर्न जोड़ा और 21 अक्टूबर 2009 को मोहन गिरफ्तार हुआ. पूछताछ में उसने 2004 से 2009 के बीच 20 हत्याओं को कबूल किया. उसे कई केस में फांसी, कई में उम्रकैद मिली. और पूरा देश उसे साइनाइड मोहन के नाम से जानने लगा. माना जा रहा है कि अपकमिंग मूवी में मम्मूटी भी इस खूंखार किलर के रोल में दिखेंगे.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Mammootty, Kalamkaval, Cyanide Mohan, Movie Kalamkaval, Actor Mammootty
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com