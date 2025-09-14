अरबाज खान के साथ बेटे अरहान की को-पेरेंटिंग पर मलाइका अरोड़ा ने दिया रिएक्शन, बोलीं- वह जानता है कि उसे मां...

एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा की परवरिश सिंगल मदर जोइस पोलीकार्प ने की है. वहीं उन्होंने बताया कि 51 वर्षीय एक्ट्रेस ने बताया कि 11 साल की उम्र से वह ज्यादा जिम्मेदार हो गई थीं. मलाइका अरोड़ा ने पिंकविला के साथ बातचीत में बताया था कि वह "मेरी बहन (अमृता अरोड़ा) की देखभाल करने वाली पर्सन बन गईं और मैं समय से पहले ही जिम्मेदार बन गई." इतना ही नहीं मलाइका ने बताया कि उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस ने बेटे अरहान की परवरिश में मदद की. लेकिन उनकी जिंदगी की चैलेंज वैसे ही रहे.

मलाइका अरोड़ा ने पिंकविला से लेटेस्ट इंटरव्यू में अरबाज खान से तलाक के बाद बेटे अरहान की को पेरेंटिंग की बात की. उन्होंने कहा, "अपने डर को अपने पालन-पोषण पर हावी न होने दें. को पेरेंटिंग में अपनी चुनौतियां होती हैं. लेकिन यह बैलेंस करना बहुत जरूरी है. मैं यह नहीं कह सकता कि यह धरती पर सबसे आसान काम है. आप हर दिन लगातार आगे बढ़ने की कोशिश करते रहते हैं. इतने सालों के बाद, हमने एक अच्छा बैलेंस बना लिया है.

आगे मलाइका ने कहा, अरहान अब बड़ा हो चुका है. वह 22 साल का है. वह जानता है कि उसे मां से क्या बात करनी है और पिता से क्या कहना है. सिचुएशन क्लियर है और हमारी एक बाऊंड्री है. पालन-पोषण के उनके मार्गदर्शक सिद्धांतों में से एक है अपने डर या अपने अतीत की उथल-पुथल को अपने बेटे पर बोझ न बनने देने पर मलाइका ने कहा, "अक्सर, अनजाने में, हम अपने डर अपने बच्चों पर डाल देते हैं. हमें ऐसा नहीं करना चाहिए. बच्चों को कभी पता नहीं चलना चाहिए कि उनके माता-पिता किस दौर से गुजर रहे हैं. मैं अपने बच्चे को अपनी लाइफ में घटी किसी भी घटना से प्रभावित नहीं होने दूंगी."

एक्स हस्बैंड अरबाज सके साथ तलाक के बाद रिलेशनशिप पर मलाइका अरोड़ा ने कहा, हमारे रास्ते भले ही अलग हो चुके हैं. हमारी अलग अलग जिंदगी है. लेकिन मुझे लगता है कि हमने अपने बच्चे के मूल सार को बनाए रखा है और न सिर्फ उसके साथ, बल्कि अपने परिवार के साथ भी एक निश्चित शिष्टाचार बनाए रखा है. यह एक अच्छा उदाहरण है. आज मैं कहीं ज़्यादा खुश हूं."