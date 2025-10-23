विज्ञापन

मलाइका अरोड़ा के बचपन की 5 फोटो, मना रही हैं 52वां जन्मदिन, तीसरी फोटो देख कहेंगे- इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन 

मलाइका अरोड़ा आज यानी 23 अक्टूबर को अपना 52वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. इस मौके पर हम आपको उनके बचपन से टीनेजर के दिनों की 5 रेयर फोटो दिखाने वाले हैं.  

मलाइका अरोड़ा के बचपन की फोटो
नई दिल्ली:

शाहरुख खान के साथ 'छैया-छैया' गाने से लोगों का दिल जीतने वालीं मलाइका अरोड़ा किसी परिचय की मोहताज नहीं हैं. एक्ट्रेस आज भी टीवी और फिल्मों पर अपने ग्लैमरस डांस की वजह से राज कर रही हैं. गुरुवार को मलाइका अपना 52वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रही हैं, लेकिन बहुत कम लोग ये बात जानते हैं कि उन्होंने अपना नाम और करियर बनाने के लिए बहुत मेहनत की है.छोटे से घर से लग्जरी फ्लैट्स का सफर उनके लिए आसान नहीं रहा है. मलाइका अरोड़ा का जन्म 23 अक्टूबर 1973 को मुंबई में हुआ था.नकी मां जॉयस पॉलीकार्प मलयाली हैं और पिता पंजाबी हिंदू परिवार से आते थे, लेकिन मलाइका का झुकाव हमेशा अपनी मां की तरफ ज्यादा रहा है और उन्हें मलयाली डिश चावल, सांबर और मछली करी ज्यादा पसंद है.एक्ट्रेस हमेशा मलयाली फेस्टिवल को अपने परिवार के साथ सेलिब्रेट करती हैं, लेकिन हमेशा से मलाइका की जिंदगी इतनी लग्जरी नहीं रही.

उन्होंने खुद इस बात का खुलासा किया था कि वो कभी इतने छोटे घर में रहती थीं कि उसकी तुलना माचिस की डिब्बी से कर सकते हैं.एक रियलिटी शो में मलाइका एक एक्ट देखकर काफी इमोशनल हो गई थीं क्योंकि एक्ट गरीबी पर बना था.

मलाइका ने जिक्र किया था कि लोग मजाक में कहते हैं कि हमारा घर माचिस के डिब्बे जैसा है, लेकिन मैं बचपन में ऐसे घर में रही हूं…हम किराए पर रहते थे और बहुत कुछ झेला था.हालांकि आज एक्ट्रेस चार रूम वाले बड़े लग्जरी घर की मालकिन है, जिसकी कीमत करोड़ों में है, जबकि अपने दूसरे अंधेरी वाले घर को वे लगभग 6 करोड़ में बेच चुकी हैं. 

बता दें कि मलाइका कभी भी एक्टिंग के प्रोफेशन में नहीं उतरना चाहती थी, वह हमेशा से टीचर बनना चाहती थी, लेकिन डांस में उनकी रुचि ने आज उन्हें बीटाउन की आइटम गर्ल बना दिया.

उन्होंने अपने डांस को निखारने के लिए बैले, जैज़ बैले और भरतनाट्यम में ट्रेनिंग ली, और ये ट्रेनिंग उन्होंने मात्र चार साल की उम्र से शुरू कर दी थी.

डांस की मेहनत के बलबूते पर मलाइका ने 'छैया छैया' (दिल से), 'मुन्नी बदनाम हुई' (दबंग), 'काल धमाल' (काल), 'आप जैसा कोई', 'हे बेबी', और 'पांडे सीटी' (दबंग 2) जैसे हिट गाने दिए और अब 'थामा' में 'पॉइजन बेबी' से एक बार फिर कहर बरपाया है.

मलाइका आइटम नंबर करने के अलावा डांस रियलिटी शोज को जज करती हैं और खुद का योग फिटनेस कैंपेन भी चलाती हैं.साथ ही मॉडलिंग के जरिए भी इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बना चुकी हैं. 

