350 करोड़ की संपत्ति के मालिक हैं महेश बाबू, उनके घर से नहीं हटेंगी नजरें, क्या आपने देखा?

महेश बाबू का घर हैदराबाद जुबली हिल्स के फिल्म नगर एरिया हैं, जो अंदर और बाहर से बेहद खूबसूरत है.

अंदर से ऐसा दिखता है टॉलीवुड के प्रिंस महेश बाबू का घर
नई दिल्ली:

साउथ सुपरस्टार महेश बाबू के फैंस उनकी अपकमिंग फिल्म वाराणसी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म वाराणसी 2027 में रिलीज होगी, जिसे बाहुबली और आरआरआर जैसी मेगा-ब्लॉकबस्टर फिल्म बनाने वाले डायरेक्टर एस.एस राजमौली ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन भी अहम रोल में हैं. हाल ही में हैदराबाद में एक इवेंट में फिल्म के नाम का ऐलान हुआ था और महेश बाबू का भी फर्स्ट लुक सामने आया था. यह तो हुई महेश बाबू की प्रोफेशनल लाइफ, अब जरा एक्ट्रेस की पर्सनल लाइफ पर भी बात कर लेते हैं. अगर हम आपको 350 करोड़ रुपये की संपत्ति के मालिक महेश बाबू का घर अंदर से दिखाए तो आप देखना चाहेंगे?. अगर हां, तो चलिए.

अंदर से कैसा दिखता है महेश बाबू का घर?

एक फिल्म का 60 करोड़ रुपए और एक विज्ञापन का 10 करोड़ रुपये चार्ज करने वाले टॉलीवुड के प्रिंस महेश बाबू का घर हैदराबाद के जुबली हिल्स में है, जो काफी पॉश एरिया है. महेश बाबू का घर जुबली हिल्स के फिल्म नगर पड़ता है, जो अंदर से बहुत खूबसूरत है. उनके घर के बाहर उनके सरनेम घट्टमनेनि नाम की प्लेट लगी है और पूरा घर खूबसूरत पौधों से सजा हुआ है. इस वीडियो में आप देखेंगे कि महेश बाबू के घर में फूलों के कई गुलदस्ते है और आर्टिफिशियल प्लांट भी है. एक्टर के घर में भगवान बुद्ध का भी खूबसूरत कलेक्शन है. वहीं, घोड़े-हाथी के भी स्टेच्यू देखने को मिलेंगे. एक्टर के घर का लिविंग एरिया बहुत बड़ा है, जहां तरह-तरह की खूबसूरत पेंटिंग नजर आती है. एक्टर के घर का गेस्ट रूम  भी बेहद सुंदर और नेचुरल है.

महेश बाबू का वर्कफ्रंट

महेश बाबू को पिछली बार फिल्म गुंटुर कारम में देखा गया था, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 250 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजनेस किया था. साल 2024 यह फिल्म रिलीज हुई थी और अब महेश साल 2027 में फिल्म वाराणसी में नजर आएंगे. गौरतलब है कि इस फिल्म के लिए महेश ने मोटी फीस ली है और वह फिल्म के प्रॉफिट शेयर भी लेंगे. वाराणसी के लिए महेश बाबू के फैंस को 2027 तक का इंतजार करना होगा और फिल्म की रिलीज से एक साल पहले ही महेश, प्रियंका चोपड़ा और पृथ्वीराज सुकुमारन ने इसका वर्ल्डवाइड प्रमोशन भी शुरू कर दिया है.

