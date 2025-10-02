अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की सगाई में बेटे जहान के साथ पहुंची महीप, बोनी कपूर के दामाद का करण जौहर से है खास रिश्ता

Anshula Kapoor Rohan Thakkar Engagement : अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर और राइटर रोहन ठक्कर 2 अक्टूबर को मुंबई में सगाई कर रहे हैं. कपूर परिवार समेत कई मेहमान शाम से ही इस कपल को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचने लगे. अंशुला और रोहन ने घोषणा की थी कि उनकी सगाई इसी साल है. निर्माता बोनी कपूर ने दशहरे के शुभ अवसर पर अपने आवास पर एक औपचारिक पूजा का आयोजन किया. इस खास मौके पर हर्षवर्धन कपूर, महीप कपूर और उनके बेटे जहान कपूर समारोह में पहुंचे.

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह समारोह गुरुवार को एक विशेष पूजा के साथ शुरू हुआ. कपल सादगी से समारोह आयोजित करना चाहता था और केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही इसमें शामिल हुए, जिनमें अंशुला के पिता बोनी कपूर, अर्जुन कपूर और उनकी बहनें खुशी कपूर और जान्हवी कपूर शामिल हैं.

खबर है कि अंशुला और रोहन दिसंबर 2025 में शादी के बंधन में बंध जाएंगे. हालांकि, परिवार ने अभी तक इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है. एक रिपोर्ट के मुताबिक, रोहन फिलहाल करण जौहर की धर्माटिक एंटरटेनमेंट के साथ फ्रीलांस राइटर के रूप में काम कर रहे हैं.