विज्ञापन

अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की सगाई में बेटे जहान के साथ पहुंची महीप, बोनी कपूर के दामाद का करण जौहर से है खास रिश्ता

अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर और राइटर रोहन ठक्कर 2 अक्टूबर को मुंबई में सगाई कर रहे हैं. कपूर परिवार समेत कई मेहमान शाम से ही इस कपल को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचने लगे.

Read Time: 2 mins
Share
अंशुला कपूर और रोहन ठक्कर की सगाई में बेटे जहान के साथ पहुंची महीप, बोनी कपूर के दामाद का करण जौहर से है खास रिश्ता
अंशुला और रोहन की सगाई में बेटे जहान के साथ पहुंची महीप कपूर
नई दिल्ली:

Anshula Kapoor Rohan Thakkar Engagement : अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर और राइटर रोहन ठक्कर 2 अक्टूबर को मुंबई में सगाई कर रहे हैं. कपूर परिवार समेत कई मेहमान शाम से ही इस कपल को आशीर्वाद देने के लिए पहुंचने लगे. अंशुला और रोहन ने घोषणा की थी कि उनकी सगाई इसी साल है. निर्माता बोनी कपूर ने दशहरे के शुभ अवसर पर अपने आवास पर एक औपचारिक पूजा का आयोजन किया.  इस खास मौके पर  हर्षवर्धन कपूर, महीप कपूर और उनके बेटे जहान कपूर समारोह में पहुंचे.  

हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के अनुसार, यह समारोह गुरुवार को एक विशेष पूजा के साथ शुरू हुआ. कपल  सादगी से समारोह आयोजित करना चाहता था और केवल करीबी दोस्त और परिवार के सदस्य ही इसमें शामिल हुए, जिनमें अंशुला के पिता बोनी कपूर, अर्जुन कपूर और उनकी बहनें खुशी कपूर और जान्हवी कपूर शामिल हैं. 

खबर है कि अंशुला और रोहन दिसंबर 2025 में शादी के बंधन में बंध जाएंगे. हालांकि, परिवार ने अभी तक इस पर  कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है.  एक रिपोर्ट के मुताबिक, रोहन फिलहाल करण जौहर की धर्माटिक एंटरटेनमेंट के साथ फ्रीलांस राइटर के रूप में काम कर रहे हैं. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Anshula Kapoor Rohan Thakkar, Anshula Kapoor Rohan Thakkar Love Story, Anshula Kapoor And Rohan Thakkar, Anshula Kapoor Arjun Kapoor Childhood Photo, Anshula Kapoor Boy Friend
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com