अंशुला कपूर की सगाई की सबसे इमोशनल फोटो, एक कुर्सी पर कुछ फूलों के साथ रखी थी मां मोना की तस्वीर

फिल्म मेकर बोनी कपूर की बेटी और अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने हाल ही में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई की. शनिवार, 4 अक्टूबर को उन्होंने अपनी ट्रेडिशनल गोर धाना रस्म, जो एक गुजराती प्री-वेडिंग रस्म है, की तस्वीरें शेयर कीं. इस निजी समारोह में परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए. वायरल वीडियो में महीप कपूर को मां की सभी रस्में निभाते हुए देखा जा सकता है. बोनी कपूर के सबसे छोटे भाई, संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर ने पारिवारिक समारोह की कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए, जिनमें से एक ने ऑनलाइन फैन्स का ध्यान खींचा. वीडियो में महीप, अंशुला और रोहन के साथ तेल मढ़ा की रस्म निभाती हुई दिखाई दे रही हैं.

परंपरागत रूप से, यह रस्म दूल्हा-दुल्हन के परिवारों की वरिष्ठ महिलाएं निभाती हैं, जिनमें माताएं, दादी, मौसी और भाभियां शामिल हैं. फैन्स ने अंशुला की दिवंगत मां मोना शौरी कपूर, जिनका 2012 में निधन हो गया था, की अनुपस्थिति में उनके लिए 'मां की रस्म' निभाने के लिए महीप की तारीफ की.

इसके अलावा, अंशुला ने इस उत्सव का एक वीडियो भी शेयर किया, जिसमें वह अपनी मां की विरासत को अपने आउटफिट से सम्मानित करती नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने लुक की एक झलक दिखाई, जिसे अर्पिता मेहता ने डिजाइन किया था. इसके पीछे 'रब राखा' शब्द लिखा हुआ था. अपने कैप्शन में, अंशुला ने बताया कि यह कुछ ऐसा था जिसे उनकी दिवंगत मां कहा करती थीं और मानती थीं.

अंशुला और रोहन के गोर धाना समारोह में कपूर खानदान के सभी सदस्य शामिल हुए, जिनमें सोनम कपूर, हर्षवर्धन कपूर, जान्हवी कपूर, खुशी कपूर, शनाया कपूर और अन्य शामिल थे.